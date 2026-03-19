Samsung और OPPO फोन की पहली सेल कल, कीमत ₹11999 से शुरू; मिलेगी 7000mAh तक बैटरी

Oppo K14 5G: कैमरा और बैटरी

फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का AI प्राइमरी कैमरा है, जिसके साथ 2-मेगापिक्सेल का मोनोक्रोम सेंसर लगा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इस फोन में 8-मेगापिक्सेल का कैमरा है। फोन में डुअल व्यू वीडियो मोड, एआई रीकंपोज, एआई परफेक्ट शॉट, एआई इरेजर 2.0, और एआई क्लैरिटी एन्हांसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। फोन में 7,000mAh की बैटरी दी गई है। यह फोन 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर यह फोन 18.9 घंटे तक YouTube वीडियो प्लेबैक, 17.4 घंटे तक गूगल मैप्स नेविगेशन या 13 घंटे तक वॉट्सऐप वीडियो कॉल टाइम दे सकता है।