पहली सेल: ₹12499 में लें Samsung Galaxy M17 5G; डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा सब दमदार

इतनी है कीमत

फोन 13 अक्टूबर से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। सैमसंग गैलेक्सी M17 5G के बेस वेरिएंट 4GB+128GB की एमआरपी 16,499 रुपये है। कूपन ऑफर के बाद, यह फोन अमेजन पर 12,499 रुपये में उपलब्ध होगा। फोन को दो कलर्स - मूनलाइट सिल्वर और सैफायर ब्लैक में खरीदा जा सकेगा।