पहली सेल: ₹12499 में लें Samsung Galaxy M17 5G; डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा सब दमदार

Samsung Galaxy M17 5G First Sale live: सैमसंग ने कुछ दिन पहले ही भारत में नया बजट फोन Samsung Galaxy M17 5G लॉन्च किया है। फोन की पहली सेल कल यानी 13 अक्टूबर से शुरू हो रही है। क्या है इस फोन में खास और पहली सेल में कितना सस्ता मिलेगा यह फोन, चलिए बताते हैं...

Arpit SoniSun, 12 Oct 2025 10:03 AM
1/6

इतनी है कीमत

फोन 13 अक्टूबर से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। सैमसंग गैलेक्सी M17 5G के बेस वेरिएंट 4GB+128GB की एमआरपी 16,499 रुपये है। कूपन ऑफर के बाद, यह फोन अमेजन पर 12,499 रुपये में उपलब्ध होगा। फोन को दो कलर्स - मूनलाइट सिल्वर और सैफायर ब्लैक में खरीदा जा सकेगा।

2/6

डिस्प्ले

सैमसंग गैलेक्सी M17 5G में 6.7 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन है जिसका रिजॉल्यूशन फुल-एचडी प्लस (1080x2340 पिक्सेल) और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन 5 एनएम एक्सीनॉस 1330 चिपसेट पर चलता है।

3/6

कैमरा

फोटोग्राफी के लिए, फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर है। इसके साथ ही 5 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सेल का मैक्रो लेंस भी है। सेल्फी के लिए, फोन में 13 मेगापिक्सेल का कैमरा है।

4/6

बैटरी और फास्ट चार्जिंग

फोन में 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी है। हालांकि, ब्रांड बॉक्स में चार्जर नहीं देगा, यानी ग्राहकों को इसे अलग से खरीदना होगा। चार्जिंग के लिए, टाइप-सी पोर्ट मिलेगा।

5/6

6 साल तक रहेगा नए जैसा

फोन छह साल तक ओएस अपग्रेड और सिक्योरिटी अपडेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। फोन में 7.5 एमएम की स्लिम बॉडी है और धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए यह IP54 रेटिंग के साथ आता है।

6/6

AI फीचर्स

फोन में गूगल जेमिनी के साथ कई AI-पावर्ड टूल्स का सपोर्ट मिलेगा, जिसमें पॉपुलर सर्कल टू सर्च फीचर भी शामिल है।

