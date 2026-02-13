6000mAh बैटरी वाले 5G Samsung फोन की बुकिंग शुरू, कीमत ₹11999, 50MP कैमरा भी

इतनी है कीमत, बैक पर लेदर फिनिश

भारत में, सैमसंग गैलेक्सी F70e 5G की कीमत 4GB+128GB वेरिएंट के लिए 12,999 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,499 रुपये है। बैंक ऑफर के बाद फोन 11,999 रुपये की शुरुआती पर मिलेगा। फ्लिपकार्ट ने टीज किया है कि प्री-ऑर्डर करने पर 250 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यह 17 फरवरी से फ्लिपकार्ट और सैमसंग ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे लाइमलाइट ग्रीन और स्पॉटलाइट ब्लू कलर में खरीदा जा सकेगा। दोनों लेदर फिनिश के साथ आते हैं।