पहली सेल में धूम मचा ये धांसू 5G फोन, लिस्ट में 8000mAh बैटरी वाला मॉडल भी; देखें कीमत और खासियत

Tecno Pova Curve 2 5G: डिस्प्ले और प्रोसेसर

फोन में 6.78-इंच का FHD कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है। यह फोन गिरने पर टूटेगा भी नहीं, क्योंकि यह SGS 5-स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड HiOS 16 पर चलता है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7100 चिपसेट है। प्रोसेसर को आर्म G610 MC2 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है। फोन तीन साल तक अपडेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। यह दुनिया का पहला ट्रिपल चिपसेट फोन है और यह दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो 20 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है।