आ गए 30 घंटे बैटरी लाइफ वाले Samsung Galaxy Buds 3 FE, मिल रहा ₹3000 का कैशबैक

Samsung Galaxy Buds 3 FE Launched in India: सैमसंग ने अपने लेटेस्ट ईयरबड्स सैमसंग गैलेक्सी बड्स 3 FE को भारत में लॉन्च कर दिया है। ईयरबड्सम एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और क्रिस्टल क्लियर कॉल तकनीक को सपोर्ट करते हैं। इसमें कुल 30 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है। देखें कीमत, ऑफर और फीचर्स...

Arpit SoniFri, 12 Sep 2025 02:12 PM
1/5

कीमत और ऑफर

भारत में सैमसंग गैलेक्सी बड्स 3 FE की कीमत 12,999 रुपये है। यह ब्लैक और ग्रे कलर में उपलब्ध है। ग्राहकों बैंक ऑफर का लाभ लेकर 3,000 रुपये का कैशबैक ले सकते हैं। यह फिलहाल देश में प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है। यह अगले हफ्ते से सैमसंग की वेबसाइट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन रिटेल चैनलों पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

2/5

दमदार और क्लियर साउंड

सैमसंग गैलेक्सी बड्स 3 FE में पारंपरिक इन-ईयर डिजाइन है और इसमें 11 मिमी डायनामिक ड्राइवर हैं। ये एम्बिएंट साउंड मोड के साथ ANC को सपोर्ट करते हैं। क्लियर कॉल के लिए इसमें तीन-माइक वाली क्रिस्टल क्लियर कॉल तकनीक का सपोर्ट है और इमर्सिव, सराउंड साउंड एक्सपीरियंस के लिए 360° ऑडियो मिलता है। ये ईयरफोन टच कंट्रोल के साथ आते हैं।

3/5

ऑटो स्विचिंग फीचर

गैलेक्सी बड्स 3 FE मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी और सैमसंग के ऑटो स्विच फीचर को सपोर्ट करते हैं, जिससे ईयरफोन साउंड का पता लगाकर खुद ही अलग-अलग डिवाइस के बीच स्विच हो जाता है। ये ईयरफोन ब्लूटूथ 5.4 के साथ-साथ SSC (सैमसंग सीमलेस कोडेक), AAC और SBC ऑडियो कोडेक्स को भी सपोर्ट करते हैं। ईयरफोन IP54 रेटिंग के साथ आते हैं।

4/5

वॉयस कंट्रोल और AI फीचर्स

गैलेक्सी बड्स 3 FE वॉयस कंट्रोल और AI फीचर्स को सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स फोन का इस्तेमाल किए बिना ही म्यूजिक चला सकते हैं, बातचीत का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, अपना एजेंडा चेक कर सकते हैं या ईमेल पढ़ सकते हैं। ये ईयरफोन गैलेक्सी AI इंटरप्रेटर ऐप के साथ इंटीग्रेट होते हैं जिससे लेक्चर या अलग-अलग भाषाओं में बातचीत के दौरान रियल-टाइम ट्रांसलेशन किया जा सकता है। यह जेमिनी को हैंड्स-फ्री, वॉयस-कंट्रोल्ड एक्सेस भी देता है।

5/5

लाइटवेट और लंबी बैटरी लाइफ

हर ईयरफोन में 53mAh की बैटरी है, जबकि चार्जिंग केस में 515mAh की बैटरी है। कंपनी का कहना है कि बिना ANC के, ईयरफोन एक बार चार्ज करने पर साढ़े आठ घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकते हैं, जबकि केस के साथ, ये 30 घंटे तक चल सकते हैं। हर ईयरबड का वजन 5 ग्राम है, जबकि केस का वजन 41.8 ग्राम है।

