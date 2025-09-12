आ गए 30 घंटे बैटरी लाइफ वाले Samsung Galaxy Buds 3 FE, मिल रहा ₹3000 का कैशबैक

वॉयस कंट्रोल और AI फीचर्स

गैलेक्सी बड्स 3 FE वॉयस कंट्रोल और AI फीचर्स को सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स फोन का इस्तेमाल किए बिना ही म्यूजिक चला सकते हैं, बातचीत का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, अपना एजेंडा चेक कर सकते हैं या ईमेल पढ़ सकते हैं। ये ईयरफोन गैलेक्सी AI इंटरप्रेटर ऐप के साथ इंटीग्रेट होते हैं जिससे लेक्चर या अलग-अलग भाषाओं में बातचीत के दौरान रियल-टाइम ट्रांसलेशन किया जा सकता है। यह जेमिनी को हैंड्स-फ्री, वॉयस-कंट्रोल्ड एक्सेस भी देता है।