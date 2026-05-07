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कीमत में कटौती: ₹12000 तक सस्ते हुए सैमसंग के ये M और F-सीरीज फोन, बजट में आए दाम

नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Samsung के पॉपुलर फोन 12,000 रुपये तक सस्ते मिलेंगे। दरअसल, सैमसंग ने अपने कुछ पॉपुलर Galaxy M और F सीरीज फोन पर बड़े डिस्काउंट का ऐलान किया है। नई कीमतें 8 मई से लागू हो जाएंगी। चलिए डिटेल में जानते हैं किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट....

Arpit SoniMay 07, 2026 08:27 pm IST
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Samsung Galaxy M17e 5G

Samsung की M सीरीज से शुरू करें, तो सैमसंग अपने चार पॉपुलर M-सीरीज फोन की कीमतों में कटौती कर रहा है। एंट्री-लेवल Samsung Galaxy M17e 5G पर सबसे ज्यादा छूट मिल रही है; इसकी कीमत 18,999 रुपये से घटकर 12,499 रुपये हो गई है, यानी 6,500 रुपये की बचत। इस स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 6000mAh की बैटरी और अच्छी क्वालिटी की फोटो के लिए 50 मेगापिक्सेल का डुअल कैमरा सिस्टम दिया गया है। कंपनी का दावा है कि वह छह ओएस अपग्रेड और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट देगी।

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Samsung Galaxy M17 5G

इसके बाद Samsung Galaxy M17 5G की कीमत में 7,000 रुपये की कटौती की गई है, जिससे इसकी कीमत 20,999 रुपये से घटकर 13,999 रुपये हो गई है। इस डिवाइस में OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 5-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सेल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ, इसमें 6.7-इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है।

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Samsung Galaxy M36 5G

इस लाइनअप के Samsung Galaxy M36 5G की कीमत में 10,000 रुपये की कटौती की गई है, जिससे इसकी कीमत 26,999 रुपये से घटकर 16,999 रुपये हो गई है। यह एक्सीनॉस 1380 प्रोसेसर से लैस है और इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.7-इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है।

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Samsung Galaxy M56 5G

M-सीरीज में सबसे बड़ी बचत Samsung Galaxy M56 5G पर मिल रही है, जिसकी कीमत 12,000 रुपये कम होकर 33,999 रुपये से 21,999 रुपये हो गई है। इसमें 50 मेगापिक्सेल OIS ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। साथ ही, इसमें 12-मेगापिक्सेल का फ्रंट HDR कैमरा और LPDDR5X रैम के साथ एक्सीनॉस 1480 प्रोसेसर मिलता है।

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Samsung Galaxy F70e 5G

Galaxy F-सीरीज की बात करें तो, Samsung Galaxy F70e 5G की कीमत Rs 18,999 से घटाकर Rs 12,499 कर दी गई है, जिससे Rs 6,500 की बचत हो रही है। इस स्मार्टफोन में 6.7-इंच का HD+ डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है; साथ ही इसमें नाइट मोड के साथ 50-मेगापिक्सेल का डुअल रियर कैमरा सिस्टम और सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी है। इसे पावर देने के लिए इसमें 6,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सैमसंग इस डिवाइस के साथ छह OS अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दे रहा है।

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Samsung Galaxy F36 5G

Samsung Galaxy F36 5G की कीमत में 10,000 रुपये की बड़ी कटौती हुई है, जिससे इसकी कीमत 26,999 रुपये से घटकर 16,999 रुपये हो गई है। इस स्मार्टफोन में 6.7-इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसके साथ ही इसमें 50-मेगापिक्सेल का OIS ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम भी दिया गया है।

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