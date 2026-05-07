कीमत में कटौती: ₹12000 तक सस्ते हुए सैमसंग के ये M और F-सीरीज फोन, बजट में आए दाम

Samsung Galaxy F70e 5G

Galaxy F-सीरीज की बात करें तो, Samsung Galaxy F70e 5G की कीमत Rs 18,999 से घटाकर Rs 12,499 कर दी गई है, जिससे Rs 6,500 की बचत हो रही है। इस स्मार्टफोन में 6.7-इंच का HD+ डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है; साथ ही इसमें नाइट मोड के साथ 50-मेगापिक्सेल का डुअल रियर कैमरा सिस्टम और सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी है। इसे पावर देने के लिए इसमें 6,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सैमसंग इस डिवाइस के साथ छह OS अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दे रहा है।