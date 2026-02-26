सुपर ऑफर! Galaxy S26 के लॉन्च होते ही ₹22,299 गिरी Samsung के 200MP OIS कैमरा वाले फोन की कीमत, 7 साल चलेगा नॉन-स्टॉप

अगर आप एक प्रीमियम और पावरफुल स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए खास है। Samsung का फ्लैगशिप फोन Galaxy S25 Ultra 5G भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। क्योंकि कंपनी ने इसका अपग्रेडेड वर्जन Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर दिया है। और इसी वजह से पुराने मॉडल की कीमत में बड़ी कटौती देखी जा रही है। 200MP OIS कैमरा, दमदार प्रोसेसर और एडवांस AI फीचर्स से लैस यह फोन अब करीब 22,299 रुपये तक सस्ता हो गया है।
जब यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, तब इसकी कीमत भारत में 1,29,999 रुपये रखी गई थी। लेकिन अब Galaxy S26 Ultra के आने की चर्चा के बीच इस फोन की कीमत में बड़ी कटौती देखी जा रही है। फिलहाल यह फोन फ्लिपकार्ट पर सीधी छूट के बाद 1,07,700 रुपये में मिल रहा है। यानी यूजर्स को पूरे 22,299 रुपये का सीधा फायदा मिल रहा है। खास बात यह है कि यह सिर्फ बेस डिस्काउंट है, इसके अलावा बैंक और एक्सचेंज ऑफर अलग से मिल रहे हैं।
अगर आप चुनिंदा बैंक कार्ड से पेमेंट करते हैं तो करीब 4,000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। वहीं, पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर 58,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट पाई जा सकती है। हालांकि एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी। सही डील मिलने पर यह फ्लैगशिप फोन और भी कम कीमत में आपका हो सकता है।
Galaxy S25 Ultra 5G में 6.9 इंच का बड़ा QHD+ Dynamic AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका मतलब है कि स्क्रॉलिंग, वीडियो और गेमिंग का अनुभव काफी स्मूद रहता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite या बराबर का हाई-एंड प्रोसेसर दिया गया है, जो हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग को आसानी से संभाल लेता है।
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G फोन के पीछे क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। इसका 200MP प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है, जिससे फोटो और वीडियो दोनों में शार्पनेस बनी रहती है। इसके अलावा 50MP का टेलीफोटो लेंस 5x ऑप्टिकल जूम देता है। 12MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर बड़े एरिया को कवर करने में मदद करता है। वहीं 10MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस 3x ऑप्टिकल और 100x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। सेल्फी के लिए 12MP का AI सपोर्टेड फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो HDR और AI ब्यूटी मोड के साथ शानदार तस्वीरें क्लिक करता है।
वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यह फोन 8K वीडियो शूट कर सकता है। इसमें स्टेबिलाइजेशन और नाइट मोड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कैमरा ऐप में AI Photo Assist दिया गया है, जो फोटो की लाइट और फ्रेम अपने आप बेहतर करता है। Generative Edit की मदद से आप फोटो से अनचाही चीजें हटा सकते हैं या बैकग्राउंड बदल सकते हैं।
फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसके अलावा S Pen सपोर्ट, मजबूत Titanium फ्रेम और IP68 रेटिंग जैसी प्रीमियम खूबियां भी इसमें मिलती हैं।
Samsung ने इस फोन के लिए 7 साल तक Android अपडेट और सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया है। इसका मतलब है कि यह फोन लंबे समय तक नए फीचर्स और सिक्योरिटी अपडेट के साथ चलता रहेगा। One UI 7 में Live Translate, AI Wallpaper Generator, Photo Assist और Circle to Search जैसे स्मार्ट AI फीचर्स दिए गए हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल को और आसान बनाते हैं।