सुपर ऑफर! Galaxy S26 के लॉन्च होते ही ₹22,299 गिरी Samsung के 200MP OIS कैमरा वाले फोन की कीमत, 7 साल चलेगा नॉन-स्टॉप

कैमरा सेटअप बेहद पावरफुल

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G फोन के पीछे क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। इसका 200MP प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है, जिससे फोटो और वीडियो दोनों में शार्पनेस बनी रहती है। इसके अलावा 50MP का टेलीफोटो लेंस 5x ऑप्टिकल जूम देता है। 12MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर बड़े एरिया को कवर करने में मदद करता है। वहीं 10MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस 3x ऑप्टिकल और 100x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। सेल्फी के लिए 12MP का AI सपोर्टेड फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो HDR और AI ब्यूटी मोड के साथ शानदार तस्वीरें क्लिक करता है।