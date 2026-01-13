सबसे बड़ी छूट! Amazon की रिपब्लिक डे सेल में पहली बार ₹9500 तक सस्ते मिलेंगे iPhone 17 Pro, Pro Max और iPhone Air

iPhone 17 Pro Max के फीचर्स

iPhone 17 Pro Max में Apple का A19 Pro चिपसेट मिलता है। फोन में ट्रिपल 48MP रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें शानदार फोटोग्राफी और प्रो-ग्रेड वीडियो रिकॉर्डिंग के फीचर्स शामिल हैं। सेल के दौरान फोन पर SBI क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजेक्शन्स पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है, जिससे कीमत और भी कम हो सकती है। इसके अलावा Amazon पर कैशबैक और एक्सचेंज बोनस जैसे एडिशनल ऑफर भी उपलब्ध होंगे जिससे कुल बचत और बढ़ सकती है।