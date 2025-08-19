सस्ते प्लान्स बंद हुए तो क्या? Jio के पास अब भी 250 रुपये से कम के धमाकेदार Plans, पाएं Unlimited डेटा-कॉल्स, देखें List

जियो ने हटाया 209 रुपये का प्लान

जियो ने 249 रुपये वाले प्लान के साथ 209 रुपये वाले प्लान को भी हटा दिया है। इस प्लान में यूजर्स को रोज़ाना 1GB डेटा और 100 SMS मिलते थे। इसके अलावा किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी दी जाती थी। प्लान की वैलिडिटी 22 दिन है और इसमें कुल 22GB डेटा मिलता था। साथ ही, यूजर्स को Jio TV, Jio Cinema और Jio Cloud का फ्री एक्सेस भी दिया जाता था।