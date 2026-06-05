एयरटेल-BSNL नहीं Jio इन दो प्लान्स के साथ बिल्कुल मुफ्त में दे रहा 20GB एक्स्ट्रा डेटा; लंबी वैलिडिटी और OTT का मजा भी

Jio Users Get 20GB Free Data With These Two Prepaid Plans:

अगर आप Jio यूजर हैं और बार-बार डेटा खत्म होने की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो जियो के इन दो प्लान्स के साथ आपको फ्री में एक्स्ट्रा डेटा मिल जाएगा। कम लोग जानते हैं कि रिलायंस जियो अपने कुछ चुनिंदा प्रीपेड प्लान्स के साथ 20GB तक एक्स्ट्रा डेटा बिल्कुल मुफ्त दे रहा है। खास बात यह है कि इसके लिए अलग से कोई रिचार्ज कराने या अतिरिक्त शुल्क देने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, इन प्लान्स के साथ लंबी वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और OTT एंटरटेनमेंट का फायदा भी मिलता है।