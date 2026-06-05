एयरटेल-BSNL नहीं Jio इन दो प्लान्स के साथ बिल्कुल मुफ्त में दे रहा 20GB एक्स्ट्रा डेटा; लंबी वैलिडिटी और OTT का मजा भी

अगर आप Jio यूजर हैं और बार-बार डेटा खत्म होने की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो जियो के इन दो प्लान्स के साथ आपको फ्री में एक्स्ट्रा डेटा मिल जाएगा। कम लोग जानते हैं कि रिलायंस जियो अपने कुछ चुनिंदा प्रीपेड प्लान्स के साथ 20GB तक एक्स्ट्रा डेटा बिल्कुल मुफ्त दे रहा है। खास बात यह है कि इसके लिए अलग से कोई रिचार्ज कराने या अतिरिक्त शुल्क देने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, इन प्लान्स के साथ लंबी वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और OTT एंटरटेनमेंट का फायदा भी मिलता है।
आइए जानते हैं Jio के उन दो खास प्लान्स के बारे में, जिनमें कंपनी ग्राहकों को 20GB बोनस डेटा दे रही है। इनमें से सबसे किफायती प्लान की कीमत 749 रुपए है वहीं दूसरा प्लान का प्राइस 899 रुपए है। इन प्लान्स में यूजर्स को क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं।
Jio का 749 रुपए वाला प्रीपेड प्लान उन यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जो लंबी वैलिडिटी के साथ ज्यादा डेटा चाहते हैं। इस प्लान में 72 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, जिसके दौरान हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है। इसके अलावा किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS का लाभ भी मिलता है।
डेटा की बात करें तो 72 दिनों में यूजर्स को कुल 144GB डेटा मिलता है। खास बात यह है कि कंपनी इस प्लान के साथ 20GB अतिरिक्त बोनस डेटा भी दे रही है। यानी कुल मिलाकर ग्राहकों को 164GB डेटा का फायदा मिलता है, जिससे बार-बार डेटा खत्म होने की चिंता काफी हद तक कम हो जाती है।
Jio के 899 रुपए वाला प्लान में 90 दिनों की वैलिडिटी मिलती है और पूरे वैलिडिटी पीरियड के दौरान रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है। इसके साथ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS की सुविधा भी मिलती है।
डेटा की बात करें तो रोज 2GB के हिसाब से यूजर्स को 90 दिनों में कुल 180GB डेटा मिलता है। खास बात यह है कि Jio इस प्लान के साथ 20GB अतिरिक्त बोनस डेटा भी दे रहा है। यानी कुल मिलाकर ग्राहकों को 200GB डेटा का फायदा मिलता है।