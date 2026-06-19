₹36 रोज में एक साल चलाएं Redmi Turbo 5, खुद कंपनी वापस खरीदेगी फोन, पैसा वसूल ऑफर

Redmi Turbo 5: डिस्प्ले और ड्यूरेबिलिटी

Redmi Turbo 5 एक डुअल-सिम स्मार्टफोन है जो शाओमी के Android 16 पर बेस्ड HyperOS 3 पर चलता है। फोन को चार साल तक ओएस अपग्रेड और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। इसमें 6.59-इंच का 1.5K रिजॉल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 460 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 68.7 बिलियन कलर्स, 2,560 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट, 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, 3840 हर्ट्ज PWM डिमिंग, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन और डॉल्बी विजन जैसे फीचर्स देता है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग के साथ आता है।