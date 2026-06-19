Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

₹36 रोज में एक साल चलाएं Redmi Turbo 5, खुद कंपनी वापस खरीदेगी फोन, पैसा वसूल ऑफर

Redmi Turbo 5 Sale live: भारत में रेडमी के सबसे तेज स्मार्टफोन टर्बो 5 की बिक्री शुरू हो चुकी है। आप इस फोन को पूरे एक साल केवल 36 रुपये रोज के खर्च में चला सकते हैं। फोन 100W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। चलिए डिटेल में बताते हैं फोन की कीमत, ऑफर और फीचर्स के बारे में सबकुछ...

Arpit SoniJun 19, 2026 07:50 pm IST
1/6

Redmi Turbo 5: इतनी है कीमत&nbsp;

यह स्मार्टफोन Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। इसके 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 40,999 रुपये है। कंपनी SBI, ICICI बैंक और Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदी करने पर 2,000 रुपये तक की छूट दे रही है। इसे Asphalt Black, Nitro Blue और Turbo White कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है।

2/6

Redmi Turbo 5: 36 रुपये रोज का ऑफर

Redmi Turbo 5 पर कंपनी 60% Assured Buyback Offer दे रही है। ऑफर के तहत, खरीदने के 1 साल के अंदर फोन वापस करने पर कंपनी 60% बायबैक वैल्यू दे रही है। 37,999 रुपये के 8GB+256GB की बायबैक वैल्यू 22,799 रुपये है, यानी इसे एक साल चलाने के लागत 13,200 रुपये आएगा, यानी लगभग 36 रुपये रोज।

3/6

Redmi Turbo 5: रैम और प्रोसेसर

यह अबतक का सबसे तेज रेडमी फोन है। यह ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट पर चलता है, जो 3.4 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देता है। इसमें आर्म माली-G720 MC8 जीपीयू, LPDDR5x अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी है। कंपनी का दावा है कि इस फोन ने AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर 23,00,000 से ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं। फोन में हीट को कंट्रोल करने के लिए 3D आइस-लूप कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जिसमें 5,300 sqmm का हीट डिसीपेशन एरिया है।

4/6

Redmi Turbo 5: पावरफुल कैमरा

फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। इसमें Sony IMX882 सेंसर के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन (EIS) की सुविधा है। मेन कैमरे के साथ 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन के फ्रंट में 20-मेगापिक्सेल कैमरा है। यह 4K/60 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। फोन में कैमरा लेंस के चारों ओर नोटिफिकेशन और अलर्ट के लिए Redmi Pixel Matrix फीचर भी दिया गया है।

5/6

Redmi Turbo 5: डिस्प्ले और ड्यूरेबिलिटी

Redmi Turbo 5 एक डुअल-सिम स्मार्टफोन है जो शाओमी के Android 16 पर बेस्ड HyperOS 3 पर चलता है। फोन को चार साल तक ओएस अपग्रेड और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। इसमें 6.59-इंच का 1.5K रिजॉल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 460 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 68.7 बिलियन कलर्स, 2,560 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट, 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, 3840 हर्ट्ज PWM डिमिंग, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन और डॉल्बी विजन जैसे फीचर्स देता है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग के साथ आता है।

6/6

Redmi Turbo 5: फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी

फोन में 7540mAh की बैटरी है, जो यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के जरिए 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 6.0 का सपोर्ट भी है। फोन में IR ब्लास्टर भी दिया गया है। सुरक्षा के लिए इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक है। फोन की मोटाई 8.18mm है।

Gadgets Hindi News Redmi
Hindi Newsफोटोगैजेट्स₹36 रोज में एक साल चलाएं Redmi Turbo 5, खुद कंपनी वापस खरीदेगी फोन, पैसा वसूल ऑफर