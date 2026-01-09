पहली सेल में ही छा जाएगा Redmi Pad 2 Pro 5G टैबलेट, 7 साल तक मिलेंगे अपडेट, देखें ऑफर डिटेल

कीमत और ऑफर

टैबलेट भारत में 12 जनवरी को Amazon और शाओमी ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसे सिल्वर और ग्रे कलर में खरीदा जा सकेगा। इसकी कीमत 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले Wi-Fi-ओनली वेरिएंट के लिए 22,999 रुपये है। Wi-Fi + 5G कनेक्टिविटी वाले इसी कॉन्फिगरेशन की कीमत 25,999 रुपये है। 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले Wi-Fi + 5G कनेक्टिविटी वाले मॉडल की कीमत 27,999 रुपये है। कंपनी एक्सिस बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है।