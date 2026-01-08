108MP कैमरा वाले Redmi Note 15 की पहली सेल कल; ₹19999 में मिलेगा फोन

इतनी है कीमत

भारत में Redmi Note 15 5G की कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 19,999 रुपये से शुरू होती है। यह 256GB स्टोरेज में भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत 21,999 रुपये है। हालांकि, इस कीमत में 3,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट शामिल है। ग्राहक Axis, ICICI बैंक और SBI कार्ड ट्रांजैक्शन पर 3,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट पा सकते हैं। फोन के साथ रेडमी मुफ्त में दो महीने का यूट्यूब प्रीमियम, तीन महीने का स्पॉटिफाई प्रीमियम स्टैंडर्ड और छह महीने का गूगल वन एक्सेस भी दे रहा है। इसे Amazon से खरीदा जा सकता है।