6300mAh बैटरी, 32MP कैमरा, आते ही छा जाएगा यह 5G फोन; कल होगा लॉन्च

Redmi A7 Pro 5G: प्रोसेसर

यह भी बताया गया है कि इसमें ऑक्टा-कोर 5G प्रोसेसर होगा, हालांकि इसका मेक और वेरिएंट अभी तक कंफर्म नहीं किया है। दावा है कि यह 6,300mAh की बैटरी के साथ सबसे तेज प्रोसेसर मिलेगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Redmi A7 Pro 5G, Android 16 पर बेस्ड HyperOS 3 पर चलेगा। इसमें कई AI फीचर्स भी मिलेंगे, जिनमें गूगल का 'Circle to Search' और एक इन-बिल्ट Gemini वॉयस असिस्टेंट शामिल है।