पहली सेल, ₹15000 से कम में 7000mAh बैटरी वाला सबसे पतला फोन, डिस्प्ले और कैमरा भी दमदार

Redmi 15 5G Sale Live: कम बजट में तगड़ी बैटरी, धांसू लुक और 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो Redmi 15 5G आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। आज हम इस फोन के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कल (28 अगस्त) फोन की पहली सेल शुरू होने जा रही है। देखें कीमत और ऑफर की डिटेल

Arpit SoniWed, 27 Aug 2025 09:09 PM
कीमत

भारत में Redmi 15 5G की कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 14,999 रुपये से शुरू होती है। इसके 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है। यह फोन 28 अगस्त से Amazon, शाओमी इंडिया की वेबसाइट और रिटेल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। फोन फ्रॉस्टेड व्हाइट, मिडनाइट ब्लैक और सैंडी पर्पल कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा।

डिस्प्ले

नए रेडमी 15 5G में सेगमेंट का सबसे बड़ा और स्मूद डिस्प्ले है। इसमें 6.9 इंच का फुल-एचडी प्लस डिस्प्ले है, जिसमें 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 288 हर्ट्ज तक टच सैंपलिंग रेट और 850 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेवल है। स्क्रीन लो ब्लू लाइट, फ्लिकर फ्री और सर्कैडियन-फ्रेंडली स्टैंडर्ड्स के लिए TÜV रीनलैंड सर्टिफिकेशन के साथ आती है।

प्रोसेसर

फोन स्नैपड्रैगन 6s जेनरेशन 3 प्रोसेसर, 8GB तक LPDDR4x रैम और 256GB तक यूएफएस 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज से लैस है। यह हाइपरओएस 2.0 पर चलता है, जो आउट-ऑफ-द-बॉक्स एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड है। फोन दो ओएस अपग्रेड और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। फोन गूगल के जेमिनी और सर्कल टू सर्च जैसे AI फीचर्स को सपोर्ट करता है।

फोटोग्राफी

फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। सेल्फी के लिए, फोन में 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। कैमरे में ढेर सारे AI पावर्ड फीचर्स मिलते हैं, जिसमें AI स्काई, AI ब्यूटी और AI इरेज शामिल हैं। दमदार साउंड के लिए, फोन में डॉल्बी सपोर्ट वाले स्पीकर भी हैं।

बैटरी

फोन में 7000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है, जो 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 18W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी है। इसके अलावा, यह 7000mAh बैटरी वाला सबसे पतला फोन भी है, इसकी मोटाई 8.4 एमएम है। इसमें 283 घंटे का स्टैंडबाय टाइम मिलता है।

अन्य खास फीचर्स

फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, IP64 रेटिंग और एक IR ब्लास्टर है। कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G, ब्लूटूथ, वाई-फाई, -जीपीएस और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। फोन का डाइमेंशन 168.48×80.45×8.40 एमएम और वजन 217 ग्राम है।

