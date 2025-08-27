पहली सेल, ₹15000 से कम में 7000mAh बैटरी वाला सबसे पतला फोन, डिस्प्ले और कैमरा भी दमदार

कीमत

भारत में Redmi 15 5G की कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 14,999 रुपये से शुरू होती है। इसके 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है। यह फोन 28 अगस्त से Amazon, शाओमी इंडिया की वेबसाइट और रिटेल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। फोन फ्रॉस्टेड व्हाइट, मिडनाइट ब्लैक और सैंडी पर्पल कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा।