11500 रुपये से कम में खरीदें 12GB तक की रैम वाला यह धांसू 5G फोन, कैमरा 50MP का

11500 रुपये से कम में खरीदें 12GB तक की रैम वाला यह धांसू फोन, कैमरा 50MP का

10 से 12 हजार रुपये की रेंज में 12जीबी तक की रैम वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Redmi 14C 5G आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है। फोन 6जीबी रियल और 6जीबी वर्चुअल रैम के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़कर 12जीबी तक की हो जाती है। अमेजन पर यह फोन बिना किसी ऑफर मात्र 11498 रुपये में मिल रहा है। फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी मिलेगा। आइए जानते हैं डीटेल।