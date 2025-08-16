redmi 14c 5g featuring 12gb ram available under rupees 11500 without any offer 11500 रुपये से कम में खरीदें 12GB तक की रैम वाला यह धांसू 5G फोन, कैमरा 50MP का
यह फोन 6जीबी रियल और 6जीबी वर्चुअल रैम के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़कर 12जीबी तक की हो जाती है। अमेजन पर यह फोन बिना किसी ऑफर मात्र 11498 रुपये में मिल रहा है। फोन का मेन कैमरा 50MP का है।

Kumar Prashant SinghSat, 16 Aug 2025 12:03 PM
11500 रुपये से कम में खरीदें 12GB तक की रैम वाला यह धांसू फोन, कैमरा 50MP का

10 से 12 हजार रुपये की रेंज में 12जीबी तक की रैम वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Redmi 14C 5G आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है। फोन 6जीबी रियल और 6जीबी वर्चुअल रैम के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़कर 12जीबी तक की हो जाती है। अमेजन पर यह फोन बिना किसी ऑफर मात्र 11498 रुपये में मिल रहा है। फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी मिलेगा। आइए जानते हैं डीटेल।

ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं फोन

12जीबी तक की रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन कीमत 11498 रुपये है। फोन पर 1 हजार रुपये तक का डिस्काउंट और 574 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है।

शानदार प्रोसेसर और डिस्प्ले

यह फोन स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें आपको 6.88 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है।

50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा

रेडमी के इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। फोन का सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है।

दमदार बैटरी के साथ आता है फोन

कंपनी इस फोन में 5160mAh की बैटरी दे रही है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ओएस और IP रेटिंग

कंपनी इस फोन में ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Xiaomi Hyper OS दे रही है। फोन में आपको IP52 डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग भी मिलेगी।

दमदार साउंड और फिंगरप्रिंट सेंसर

फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। वहीं, दमदार साउंड के लिए आपको फोन में 150% वॉल्यूम मिलेगा।

