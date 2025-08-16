11500 रुपये से कम में खरीदें 12GB तक की रैम वाला यह धांसू 5G फोन, कैमरा 50MP का

10 से 12 हजार रुपये की रेंज में 12जीबी तक की रैम वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Redmi 14C 5G आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है। फोन 6जीबी रियल और 6जीबी वर्चुअल रैम के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़कर 12जीबी तक की हो जाती है। अमेजन पर यह फोन बिना किसी ऑफर मात्र 11498 रुपये में मिल रहा है। फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी मिलेगा। आइए जानते हैं डीटेल।
12जीबी तक की रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन कीमत 11498 रुपये है। फोन पर 1 हजार रुपये तक का डिस्काउंट और 574 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है।
यह फोन स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें आपको 6.88 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है।
रेडमी के इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। फोन का सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है।
कंपनी इस फोन में 5160mAh की बैटरी दे रही है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
कंपनी इस फोन में ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Xiaomi Hyper OS दे रही है। फोन में आपको IP52 डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग भी मिलेगी।
फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। वहीं, दमदार साउंड के लिए आपको फोन में 150% वॉल्यूम मिलेगा।