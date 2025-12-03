Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्स7000mAh बैटरी, 18GB तक रैम वाला Realme P4x 5G फोन कल लॉन्च होगा, कीमत इतनी

7000mAh बैटरी, 18GB तक रैम वाला Realme P4x 5G फोन कल लॉन्च होगा, कीमत इतनी

Realme P4x 5G कल यानी 4 दिसंबर को दोपहर 12PM बजे भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है। फोन की माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव हैं, जहां कंपनी ने इसके कई खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। अपकमिंग स्मार्टफोन में क्या होगा खास और कितनी होगी कीमत, चलिए जातने हैं...

Arpit SoniWed, 3 Dec 2025 04:25 PM
1/5

Realme P4x 5G के कलर ऑप्शन

फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट पर कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन ग्रीन, पिंक और व्हाइट कलर ऑप्शन में आएगा। फोन दो ओएस अपग्रेड और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है।

2/5

फोन में दमदार कैमरा भी

फोटोग्राफी के लिए, फोन में AI-बेस्ड 50-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा सेटअप होगा। कैमरा 4K वीडियो शूट करेगा। इसमें AI इरेजर जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। कहा जा रहा है कि फोन के रियर में 2-मेगापिक्सेल का सेकेंडरी कैमरा और सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग मिल सकता है।

3/5

प्रोसेसर भी पावरफुल

फोन MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G चिपसेट पर चलेगा। दावा है कि यह सेगमेंट का सबसे बेस्ट चिपसेट है और इसका AnTuTu स्कोर 7,80,000 से ज्यादा है। फोन में 18GB तक डायनामिक रैम और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट होगा। थर्मल मैनेजमेंट के लिए, फोन में 5300 sqmm वेपर चैंबर (VC) होगा।

4/5

बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग

कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ 7000mAh की बैटरी पैक करेगा। फोन में बायपास चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा।

5/5

डिस्प्ले

कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन के डिस्प्ले में 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलेगा। कहा जा रहा है कि फोन में 6.72-इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले होगा।

Gadgets Hindi News Realme Flipkart