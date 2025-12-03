7000mAh बैटरी, 18GB तक रैम वाला Realme P4x 5G फोन कल लॉन्च होगा, कीमत इतनी

प्रोसेसर भी पावरफुल

फोन MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G चिपसेट पर चलेगा। दावा है कि यह सेगमेंट का सबसे बेस्ट चिपसेट है और इसका AnTuTu स्कोर 7,80,000 से ज्यादा है। फोन में 18GB तक डायनामिक रैम और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट होगा। थर्मल मैनेजमेंट के लिए, फोन में 5300 sqmm वेपर चैंबर (VC) होगा।