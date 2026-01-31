पहली सेल: सस्ते मिलेंगे 10,001mAh बैटरी, 200MP कैमरा वाले स्मार्टफोन, लिस्ट

भारत में इस फोन की पहली सेल 4 फरवरी से शुरू हो रही है। Redmi Note 15 Pro+ 5G की कीमत 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 37,999 रुपये, 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 39,999 रुपये और 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 43,999 रुपये है। यह कॉफी मोचा, मिराज ब्लू और कार्बन ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। इसे Amazon के अलावा कंपनी की साइट से खरीदा जा सकेगा। ग्राहक HDFC बैंक, SBI और ICICI क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर 3,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट पा सकते हैं। बैंक ऑफर के बाद इसकी शुरुआती प्रभावी कीमत 34,999 रुपये हो जाएगी।
भारत में इस फोन की पहली सेल 4 फरवरी से शुरू हो रही है। Redmi Note 15 Pro 5G की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 29,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 31,999 रुपये है। यह सिल्वर ऐश, मिराज ब्लू और कार्बन ब्लैक कलर में उपलब्ध होगा। इसे Amazon के अलावा कंपनी की साइट से खरीदा जा सकेगा। ग्राहक HDFC बैंक, SBI और ICICI क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर 3,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट पा सकते हैं। इससे Redmi Note 15 Pro की प्रभावी कीमत 26,999 रुपये हो जाएगी।
दोनों फोन Android 15 पर बेस्ड हाइपरओएस 2 पर चलते हैं। दोनों में 6.83-इंच की एमोलेज स्क्रीन है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन है। Pro+ 5G में स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट है, जबकि Pro में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट है। दोनों में OIS के साथ 200MP का मेन रियर कैमरा है। अंतर बस इतना है कि Pro मॉडल में 20MP का सेल्फी कैमरा है, जबकि Pro+ में 32MP का सेल्फी कैमरा है। दोनों फोन IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग के साथ आते हैं। Pro+ में 6500mAh बैटरी है जो 100W वायर्ड चार्जिंग और 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जबकि Pro मॉडल में 6580mAh बैटरी है जिसमें 45W फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट है।
रियलमी P4 पावर 5G स्मार्टफोन भारत में 5 फरवरी से Flipkart, कंपनी की वेबसाइट और रिटेल आउटलेट्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसकी कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 25,999 रुपये, 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 27,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 30,999 रुपये है। कंपनी 2,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट दे रही है, जिससे शुरुआती प्रभावी कीमत 23,999 रुपये रह जाएगी। इसे तीन कलर्स - ट्रांससिल्वर, ट्रांसऑरेंज और ट्रांसब्लू कलर में बेचा जाएगा।
यह एक डुअल सिम स्मार्टफोन है जो Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7.0 पर चलता है। यह फोन 3 साल के ओएस अपग्रेड और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। इसमें 6.8-इंच का 1.5K 4D कर्व प्लस हाइपरग्लो डिस्प्ले है, जो 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 6500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है। यह IP66+IP68+IP69 रेटिंग और ArmorShell प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट से लैस है। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS के साथ 50MP सोनी IMX882 प्राइमरी रियर कैमरा है। सेल्फी के लिए 16MP कैमरा है। इसमें 10,001mAh बैटरी है, जो 80W वायर्ड और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है।