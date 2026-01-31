पहली सेल: सस्ते मिलेंगे 10,001mAh बैटरी, 200MP कैमरा वाले स्मार्टफोन, लिस्ट

Redmi Note 15 Pro सीरीज की खासियत

दोनों फोन Android 15 पर बेस्ड हाइपरओएस 2 पर चलते हैं। दोनों में 6.83-इंच की एमोलेज स्क्रीन है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन है। Pro+ 5G में स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट है, जबकि Pro में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट है। दोनों में OIS के साथ 200MP का मेन रियर कैमरा है। अंतर बस इतना है कि Pro मॉडल में 20MP का सेल्फी कैमरा है, जबकि Pro+ में 32MP का सेल्फी कैमरा है। दोनों फोन IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग के साथ आते हैं। Pro+ में 6500mAh बैटरी है जो 100W वायर्ड चार्जिंग और 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जबकि Pro मॉडल में 6580mAh बैटरी है जिसमें 45W फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट है।