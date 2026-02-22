Hindustan Hindi News
पहली सेल में मचेगी लूट, आ रहे ₹7499 से लेकर ₹19,999 तक के तीन धांसू फोन, देखें लिस्ट

नया स्मार्टफोन लेने का प्लान कर लिया है और खरीदारी करने जा रहे हैं, तो रुकिए। यहां हम आपको ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है और अब इनकी बिक्री शुरू होने जा रही है। देखें आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहेगा...

Arpit SoniFeb 22, 2026 11:07 am IST
1/6

Realme P4 Lite 4G: कीमत और सेल डेट

फोन भारत में 24 फरवरी को फ्लिपकार्ट और रियलमी ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। रियलमी P4 लाइट बीच गोल्ड, ऑब्सीडियन ब्लैक और सी ब्लू कलर में उपलब्ध है। इसके 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये और 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 9,999 है। कंपनी 1,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट या 1,000 रुपये का कूपन दे रही है।

2/6

Realme P4 Lite 4G: खासियत

फोन Android 15 पर बेस्ड रियलमी यूआई पर चलता है। इसमें 6.74-इंच एचडी प्लस डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज तक है, पीक ब्राइटनेस 563 निट्स तक है, टच सैंपलिंग रेट 180 हर्ट्ज तक है। फोन की बॉडी भी मजबूत है और इसका स्ट्रक्चर एल्युमिनियम से बना है। इस फोन को मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंट रेटिंग दी गई है। दावा है कि यह फोन 1.8 मीटर ऊंचाई से अचानक गिरने पर टूटेगा नहीं और झटका झेल लेगा। फोन में यूनिसॉक T7250 चिपसेट है। फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है। इसमें 13MP का मेन रियर कैमरा और सेल्फी के लिए 5MP कैमरा है। फोन में 6300mAh की बैटरी है।

3/6

Infinix Note Edge 5G: कीमत और सेल डेट

फोन की पहली सेल 25 फरवरी से शुरू होगी। इसे Flipkart के अलावा इंफिनिक्स इंडिया ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकेगा। कंपनी ने इसे तीन कलर्स - लुनार टाइटेनियम, स्टेलर ब्लू और सिल्क ग्रीन में लॉन्च किया है। इसके 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपये, 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 25,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी ICICI और SBI बैंक कार्ड से खरीदी करने पर 2000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट, या एक्सचेंज पर 2000 रुपये की एक्स्ट्रा छूट दे रही है। ऑफर के बाद फोन की शुरुआती प्रभावी कीमत 19,999 रुपये हो जाएगी।

4/6

Infinix Note Edge 5G: खासियत

इसमें 6.78-इंच का 1.5K 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलता है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7100 चिपसेट से लैस है, जिसका AnTuTu स्कोर 7,50,000 से ज्यादा है। यह 7.2 एमएम थिकनेस के साथ सेगमेंट का सबसे पतला फोन है। फोन में 6500mAh की बैटरी है। फोन में 50MP का मेन रियर कैमरा है और सेल्फी के लिए 13MP कैमरा है। फोन Android 16 पर बेस्ड XOS 16 पर चलता है। यह फोन तीन बड़े Android अपडेट (XOS 19 तक) और 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट के लिए एलिजिबल है।

5/6

Lava Bold N2: कीमत और सेल डेट

यह स्मार्टफोन भारत में 27 फरवरी से एक्सक्लूसिव तौर पर Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। फोन दो कलर्स - इंडस ब्लैक और सियाचिन व्हाइट में आता है। इसके एकमात्र 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपये है। कंपनी कस्टमर्स को स्मार्टफोन के लिए फ्री डोरस्टेप सर्विसिंग भी दे रही है।

6/6

Lava Bold N2: खासयित

फोन एंड्रॉयड 15 गो पर चलता है। कंपनी का दावा है कि फोन ब्लोटवेयर या विज्ञापनों के साथ नहीं आता है और यूजर को "क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस" प्रदान करता है। फोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले से लैस है जो 90 हर्ट्ज पर रिफ्रेश होता है और इसमें वॉटर ड्रॉप-स्टाइल नॉच है। फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है। इसमें यूनिसोक SC9863A चिपसेट है। फोन में 13MP का मेन रियर कैमरा है और सेल्फी के लिए 5MP कैमरा है। फोन में 5000mAh बैटरी है।

