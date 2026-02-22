पहली सेल में मचेगी लूट, आ रहे ₹7499 से लेकर ₹19,999 तक के तीन धांसू फोन, देखें लिस्ट

Realme P4 Lite 4G: खासियत

फोन Android 15 पर बेस्ड रियलमी यूआई पर चलता है। इसमें 6.74-इंच एचडी प्लस डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज तक है, पीक ब्राइटनेस 563 निट्स तक है, टच सैंपलिंग रेट 180 हर्ट्ज तक है। फोन की बॉडी भी मजबूत है और इसका स्ट्रक्चर एल्युमिनियम से बना है। इस फोन को मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंट रेटिंग दी गई है। दावा है कि यह फोन 1.8 मीटर ऊंचाई से अचानक गिरने पर टूटेगा नहीं और झटका झेल लेगा। फोन में यूनिसॉक T7250 चिपसेट है। फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है। इसमें 13MP का मेन रियर कैमरा और सेल्फी के लिए 5MP कैमरा है। फोन में 6300mAh की बैटरी है।