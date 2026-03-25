सेल शुरू, मात्र ₹11,499 में लें 7000mAh बैटरी, 14GB रैम वाला लोहालाट फोन, गिरने पर टूटेगा भी नहीं

कीमत और ऑफर

भारत में Realme P4 Lite 5G की कीमत बेस 4GB+64GB वेरिएंट के लिए 12,999 रुपये से शुरू होती है। इसके 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये है। यह Mosaic Blue और Mosaic Green कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसे Flipkart के अलावा रियलमी इंडिया की वेबसाइट और देश के ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है। लॉन्च ऑफर के तहत, ग्राहक 1,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, 500 रुपये का बैंक ऑफर भी उपलब्ध है। मौजूदा रियली यूजर्स 500 रुपये के अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस के भी हकदार हैं। ऑफर में फोन 11,499 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत पर मिल रहा है।