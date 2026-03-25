सेल शुरू, मात्र ₹11,499 में लें 7000mAh बैटरी, 14GB रैम वाला लोहालाट फोन, गिरने पर टूटेगा भी नहीं

भारत में Realme P4 Lite 5G की कीमत बेस 4GB+64GB वेरिएंट के लिए 12,999 रुपये से शुरू होती है। इसके 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये है। यह Mosaic Blue और Mosaic Green कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसे Flipkart के अलावा रियलमी इंडिया की वेबसाइट और देश के ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है। लॉन्च ऑफर के तहत, ग्राहक 1,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, 500 रुपये का बैंक ऑफर भी उपलब्ध है। मौजूदा रियली यूजर्स 500 रुपये के अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस के भी हकदार हैं। ऑफर में फोन 11,499 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत पर मिल रहा है।
फोन डुअल-सिम (नैनो + नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7.0 पर चलता है। फोन दो साल के ओएस अपडेट और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। मिलने का वादा किया गया है।
इस फोन में 6.8-इंच की एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज तक, टच सैंपलिंग रेट 180 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 900 निट्स है। फोन में आई-कंफर्ट डिस्प्ले है। फोन में मजबूत बॉडी है, जिससे यह गिरने पर टूटता नहीं है।
नए Realme P4 Lite 5G में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 5G चिपसेट दिया गया है, जिसे 6GB तक की LPDDR4X रैम और 128GB तक की UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन में 8GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट है, जिसे रैम बढ़कर 14GB तक हो जाती है। दावा है कि फोन में 4 साल लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा।
इसमें f/2.2 अपर्चर वाला 13MP का प्राइमरी कैमरा है। सेल्फी के लिए फोन में 5MP का सेल्फी कैमरा है। फोन में 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 15W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि बैटरी फुल चार्ज में 140 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम और करीब 20 घंटे का यूट्यूब प्लेबैक टाइम दे सकती है।