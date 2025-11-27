Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सहो जाइए तैयार, Realme C85 5G कल होगा लॉन्च, फुल वॉटरप्रूफ और 7000mAh बैटरी भी

हो जाइए तैयार, Realme C85 5G कल होगा लॉन्च, फुल वॉटरप्रूफ और 7000mAh बैटरी भी

Realme C85 5G launch tomorrow: बड़ी बैटरी वाला 5G फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो रियलमी C85 आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। यह फोन कलर भारत में लॉन्च होने वाला है। फोन में क्या-क्या खास होगा, चलिए एक नजर डालते हैं डिटेल्स पर...

Arpit SoniThu, 27 Nov 2025 04:32 PM
1/6

भारत में लॉन्च और सेल डेट

कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि Realme C85 5G भारत में 28 नवंबर को लॉन्च होगा। फोन की माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव हो चुकी है, जिससे यह कंफर्म हो गया है कि फोन इस प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। माइक्रोसाइट पर कंपनी ने इसके कुछ खास फीचर्स का भी खुलासा किया है। फोन की सेल भी कल 12PM बजे से शुरू हो जाएगी।

2/6

बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग भी

फोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। दावा है कि यह 22 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक, 50 घंटे की कॉलिंग और 145 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम प्रदान करेगी। कंपनी ने यह भी बताया कि 1 परसेंट बैटरी में फोन 9 घंटे का स्टैंडबाय और 40 मिनट की कॉलिंग देगा। इसमें 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा, जो 5 मिनट के चार्ज पर 1.5 घंटे की बैटरी लाइफ देगा। हैंडसेट में 6.5W रिवर्स चार्ज सपोर्ट भी मिलेगा।

3/6

मजबूत और वॉटरप्रूफ

फोन डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP69 प्रो लेवल रेटिंग के साथ आएगा। यह MIL-STD 810H ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस बॉडी के साथ आएगा, यानी फोन अचानक गिरने पर टूटेगा नहीं।

4/6

डिस्प्ले

कंपनी ने डिस्प्ले का साइज कंफर्म नहीं किया है लेकिन यह बता दिया है कि फोन में 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस वाला सुपर ब्राइट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा।

5/6

कैमरा

फोटोग्राफी के लिए, फोन में पीछे की तरफ 50-मेगापिक्सेल का 'Sony AI' कैमरा होगा। फोन में AI-पावर्ड इमेज एडिटर भी होगा, जिसे AI Edit Genie कहा जाएगा।

6/6

वियतनाम में फोन के फीचर्स

Realme C85 5G वियतनाम में लॉन्च हो चुका है। जहां इसमें 6.8 इंच एचडी प्लस (1570×720 पिक्सेल) एलसीडी पैनल है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज तक है और इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। फोन MediaTek Dimensity 6300 चिप से लैस है, जिसे 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोटो और वीडियो के लिए, Realme C85 5G में 50-मेगापिक्सेल का मेन शूटर है। इसमें 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा भी है।

Gadgets Hindi News Realme Flipkart