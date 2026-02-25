इस दिन आ रहा 7000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G फोन, 37 दिन चलेगी बैटरी; देखें लॉन्च डेट

बैटरी

Realme C83 5G में 7,000mAh की बैटरी होगी। यह 15.6 घंटे गेमिंग, 27.7 घंटे वीडियो प्लेबैक, 58.5 घंटे कॉलिंग, 159.8 घंटे म्यूजिक प्लेबैक और 890 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम देगी। कंपनी का दावा है कि बैटरी छह साल तक चलेगी। यह रिवर्स चार्जिंग और बायपास चार्जिंग को सपोर्ट करती है।