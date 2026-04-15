तुरंत बातें ट्रांसलेट करेगा Realme Buds T500 Pro ईयरबड्स, 56 घंटे चलेगी बैटरी, कल हो होगा लॉन्च

लंबी बैटरी लाइफ, फास्ट चार्जिंग भी

रियलमी बड्स T500 प्रो की बैटरी लाइफ के बारे में दावा किया गया है कि यह चार्जिंग केस के साथ कुल 56 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है। कहा गया है कि अकेले ईयरबड्स AAC का इस्तेमाल करते हुए ANC बंद होने पर 13.5 घंटे तक का प्लेबैक और ANC चालू होने पर आठ घंटे तक का प्लेबैक देते हैं। LHDC के साथ, ANC के बिना यह नौ घंटे तक और ANC के साथ 5.5 घंटे तक का प्लेबैक दे सकते हैं। यह भी कहा गया है कि यह डिवाइस एक बार चार्ज करने पर 14 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ईयरबड्स में 62mAh की बैटरी लगी है, जबकि चार्जिंग केस में 530mAh की बैटरी है। USB Type-C पोर्ट के जरिए ईयरबड्स को चार्ज होने में लगभग 1 घंटा और केस को चार्ज होने में 2 घंटे लगते हैं।