Diwali Sale में सस्ते हुए Realme के ये फोन, ₹12,999 से शुरू कीमत, दो फोन के साथ FREE मिल रहे Earbuds भी

इन फोन के साथ बंडल किए गए हैं ईयरबड्स

Realme ने स्मार्टफोन के साथ ईयरबड्स खरीदने के लिए खास बंडल ऑफर भी पेश किया है। इसके तहत Realme P4s 5G के साथ Buds T200 Lite, P4 Lite 4G के साथ Buds Wireless 5 Lite और Narzo 100 Lite 5G के साथ फ्री Buds T200x मिल रहे हैं। इसके अलावा ग्राहकों को 2,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस, बैंक ऑफर भी दिया जा रहा है। कंपनी ने इस फेस्टिव सीजन में करीब 500 करोड़ रुपये के ऑफर्स की घोषणा की है। आइए जानते हैं किस Realme फोन पर कितनी छूट मिल रही है और कौन-सा ऑफर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।