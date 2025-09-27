realme 15x 5g launch and first sale set for 1 oct via flipkart check details Realme 15X 5G इस दिन होगा लॉन्च, 60 दिन पानी में रहने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा
Realme भारतीय बाजार में अपना रफ एंड टफ स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए एकदम रेडी है। कंपनी ने इस फोन की लॉन्च और सेल डेट को टीज कर दिया है। फोन प्रो लेवल की वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आएगा। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा, चलिए जानते हैं...

Arpit SoniSat, 27 Sep 2025 06:38 PM
लॉन्च और सेल डेट

फोन को फ्लिपकार्ट पर बेचा जाएगा, जहां कंपनी ने इसकी लॉन्च और सेल डेट की जानकारी दी है। यह फोन 1 अक्टूबल दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा और इसी दिन बिक्री के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। फोन को रेड, ब्लैक और ब्लू कलर में टीज किया गया है।

फोन में मिलेगा दमदार बैटरी

कंपनी ने टीज किया है कि फोन 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000 एमएएच टाइटन बैटरी पैक करेगा। स्मार्ट पावर सेविंग इंजन के साथ यह 23 घंटे का यूट्यूब प्लेबैक टाइम देगा। इसमें 11.7 घंटे का वीडियो कॉलिंग टाइम मिलेगा।

फोन पर पानी भी बेअसर

यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए प्रो-लेवल IP69 रेटिंग के साथ आएगा। कंपनी ने टीज किया है कि फोन 30 तरह के लिक्विड में झेल सकता है और 60 दिनों तक पानी में डूबे रहने पर भी इसे कुछ नहीं होगा।

मजबूत बॉड़ी

फोन ने बेहद मजबूत बॉडी मिलेगी। यह मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। यह 2 मीटर ऊंचाई से गिरने पर भी झटका झेल सकता है। इसमें एल्युमिनियम स्ट्रक्टर है और इसे टफ कॉर्नर प्रोटेक्शन के साथ आता है।

कैमरा भी पावरफुल

फोन के बैक पैनल पर ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। कंपनी ने टीज किया है कि इसमें 50 मेगापिक्सेल सोनी AI कैमरा मिलेगा। सेल्फी के लिए भी फोन में 50 मेगापिक्सेल AI कैमरा मिलेगा।

डिस्प्ले और प्रोसेसर

फोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करने वाला अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले मिलेगा। फोन में 6 एनएम पर बना ऑक्टा-कोर चिपसेट मिलेगा। फोन में 24GB तक डायनामिक रैम और 256GB स्टोरेज मिलेगा।

