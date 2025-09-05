Realme 15T 5G की पहली सेल, 7000mAh बैटरी वाला हल्का और पतला फोन, मिलेगा इतना सस्ता

ऑफर में इतना सस्ता मिलेगा फोन

ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड से EMI ट्रांजेक्शन पर 2,000 रुपये की छूट (ऑनलाइन खरीदारी के लिए) या फुल स्वाइप ट्रांजेक्शन पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। वे जीरो डाउन पेमेंट के साथ 10 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन का भी लाभ उठा सकते हैं। कंपनी प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को Realme 15T की खरीद पर Realme Buds T01 TWS ईयरफोन मुफ्त दे रही है। ऑफर का लाभ लेकर इसे 18,999 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकेगा।