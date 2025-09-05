Realme 15T 5G की पहली सेल, 7000mAh बैटरी वाला हल्का और पतला फोन, मिलेगा इतना सस्ता

भारत में Realme 15T की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट लिए 20,999 रुपये, 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 22,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 24,999 रुपये है। यह फ्लोइंग सिल्वर, सिल्क ब्लू और सूट टाइटेनियम रंगों में उपलब्ध है। फोन 5 सितंबर रात 12 बजे तक प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है। फोन की पहली सेल 6 सितंबर दोपहर 12 बजे से शुरू हो रही है। इसे फ्लिपकार्ट, रियलमी इंडिया ई-स्टोर और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा।
ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड से EMI ट्रांजेक्शन पर 2,000 रुपये की छूट (ऑनलाइन खरीदारी के लिए) या फुल स्वाइप ट्रांजेक्शन पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। वे जीरो डाउन पेमेंट के साथ 10 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन का भी लाभ उठा सकते हैं। कंपनी प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को Realme 15T की खरीद पर Realme Buds T01 TWS ईयरफोन मुफ्त दे रही है। ऑफर का लाभ लेकर इसे 18,999 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकेगा।
Realme 15T में 6.57-इंच का फुल-एचडी प्लस (1080×2372 पिक्सेल) 4R कम्फर्ट प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 4,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 2160Hz PWM डिमिंग रेट है।
फोन में 6nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 मैक्स प्रोसेस है, जिसे 12GB तक LPDDR4X रैम और 256GB तक UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड रियलमी यूआई 6 के साथ आता है।
कैमरा की बात करें तो, फोन में पीछे की तरफ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर और 2-मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर है, साथ ही फ्रंट में 50-मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी है। फ्रंट और रियर दोनों कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं।
फोन में 60W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh की बैटरी है। इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है।
फोन फुल वॉटरप्रूफ है और IP66+IP68+IP69 रेटिंग के साथ आता है। 181 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई केवल 7.79 एमएम है। फोन में 5G, 4G, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट का सपोर्ट मिलता है।