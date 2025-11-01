एकदम FREE मिल रहा 50GB डेटा, 365 दिनों की वैलिडिटी, साथ JioHotstar भी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्सएकदम FREE मिल रहा 50GB डेटा, 365 दिनों की वैलिडिटी, साथ JioHotstar भी

अगर आप हैवी डेटा यूज करते हैं तो आज हम आपको ऐसे प्रीपेड प्लान्स बता रहे हैं, जिसमें 50GB तक फ्री डेटा मिल रहा है। लिस्ट में ऐसे प्लान्स भी हैं जो 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आते हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा...

Arpit SoniSat, 1 Nov 2025 03:47 PM
1. Vi का 1749 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह प्लान 180 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में बिंज ऑल नाइट, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। इस प्लान के साथ कंपनी अपने ग्राहकों को 45 दिनों के लिए 30GB एक्स्ट्रा डेटा दे रही है। प्लान में Unlimited 5G Data शामिल है।

2. Vi का 3499 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में बिंज ऑल नाइट, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। इस प्लान के साथ कंपनी अपने ग्राहकों को 90 दिनों के लिए 50GB एक्स्ट्रा डेटा दे रही है। प्लान में Unlimited 5G Data शामिल है।

3. Vi का 3699 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में 1 साल के लिए JioHotstar सब्सक्रिप्शन, हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। इस प्लान के साथ कंपनी अपने ग्राहकों को 90 दिनों के लिए 50GB एक्स्ट्रा डेटा दे रही है। प्लान में Unlimited 5G Data शामिल है।

4. Vi का 3799 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में 1 साल के लिए Amazon Prime सब्सक्रिप्शन, हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। इस प्लान के साथ कंपनी अपने ग्राहकों को 90 दिनों के लिए 50GB एक्स्ट्रा डेटा दे रही है। प्लान में Unlimited 5G Data शामिल है।

5. Vi का 299 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 1GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान के साथ कंपनी अपने ग्राहकों को 3 दिनों के लिए 5GB एक्स्ट्रा डेटा दे रही है। प्लान में Unlimited 5G Data शामिल है।

