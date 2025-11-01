एकदम FREE मिल रहा 50GB डेटा, 365 दिनों की वैलिडिटी, साथ JioHotstar भी

4. Vi का 3799 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में 1 साल के लिए Amazon Prime सब्सक्रिप्शन, हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। इस प्लान के साथ कंपनी अपने ग्राहकों को 90 दिनों के लिए 50GB एक्स्ट्रा डेटा दे रही है। प्लान में Unlimited 5G Data शामिल है।