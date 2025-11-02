500 रुपये से कम में 84 दिन तक वैलिडिटी, 144GB तक डेटा, पैसा वसूल हैं ये 6 प्लान

3. Vi का 369 रुपये का प्लान

यह प्लान के साथ लंबी वैलिडिटी वाला 369 रुपये का सस्ता प्लान भी है। यह प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स और कुल 600 एसएमएस और एकमुश्त 4GB डेटा मिलता है। अगर आपको डेटा की नहीं बल्कि लंबी वैलिडिटी की जरूरत है, तो इस प्लान पर विचार किया जा सकता है।