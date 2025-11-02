500 रुपये से कम में 84 दिन तक वैलिडिटी, 144GB तक डेटा, पैसा वसूल हैं ये 6 प्लान

यह प्लान पूरे 50 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह भी देश का एकलौता प्लान है, जो 500 रुपये से कम में 50 दिनों की वैलिडिटी प्रदान कर रहा है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यानी इस प्लान में ग्राहकों को कुल 100GB डेटा मिलेगा।
यह प्लान पूरे 72 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह देश का एकलौता प्लान है, जो 500 रुपये से कम में 72 दिनों की वैलिडिटी दे रहा है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यानी इस प्लान में ग्राहकों को कुल 144GB डेटा मिलेगा।
यह प्लान के साथ लंबी वैलिडिटी वाला 369 रुपये का सस्ता प्लान भी है। यह प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स और कुल 600 एसएमएस और एकमुश्त 4GB डेटा मिलता है। अगर आपको डेटा की नहीं बल्कि लंबी वैलिडिटी की जरूरत है, तो इस प्लान पर विचार किया जा सकता है।
यह वीआई का वॉयस और एसएमएस ओनली प्लान है। यह उन लोगों के लिए है, जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं है। यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स और कुल 900 एसएमएस मिलते हैं।
यह प्लान 48 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स और डेली 100 एसएमएस के साथ डेली 1GB डेटा मिलता है। यानी इसे प्लान में ग्राहकों को कुल 48GB डेटा मिलेगा।
आप आपको डेटा नहीं बल्कि लंबी वैलिडिटी चाहिए तो इस प्लान पर भी विचार किया जा सकता है। यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें केवल एकमुश्त 6GB डेटा मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स और 1000 एसएमएस भी मिलते हैं।