FREE ईयरबड्स लेने का आखिरी मौका, आज रात समाप्त हो जाएगा iQOO 15R का यह ऑफर

भारत में iQOO 15R की कीमत बेस 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 44,999 रुपये से शुरू होती है। इसके 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 47,999 रुपये और 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 52,999 रुपये है। इसे डार्क नाइट और ट्रायम्फ सिल्वर कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर ग्राहक 4,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। फोन की प्री-बुकिंग 1 मार्च रात 12 बजे समाप्त हो रही है। बुक करने वाले ग्राहकों को 1899 रुपये के iQOO TWS 1e मुफ्त मिलेंगे। अर्ली बायर्स को फोन 2 मार्च, सुबह 10 बजे से मिलेगा। जनरल सेल 3 मार्च को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।
नया iQOO 15R Android 16 पर बेस्ड ओरिजनओएस 6 पर चलता है। फोन चार साल तक एंड्रॉयड अपग्रेड और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट पाने के लिए एलिजिबल है। फोन में स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट है, साथ में 12GB तक LPDDR5x रैम, 512GB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज और एड्रेनो 826 GPU है।
फोन में 6.59-इंच 1.5K रिजॉल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस, HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आता है। फोन गेमिंग के दौरान फ्रेम इंटरपोलेशन के जरिए 144Hz तक रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है।
फोटोग्राफी के लिए, इसमें OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-700V प्राइमरी कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा है। फ्रंट में 32-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है।
फोन में 7,600mAh की लिथियम-आयन बैटरी है जो 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जिंग के लिए इसमें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट है। फोन IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आता है।