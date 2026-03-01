FREE ईयरबड्स लेने का आखिरी मौका, आज रात समाप्त हो जाएगा iQOO 15R का यह ऑफर

इतनी है कीमत, फ्री मिलेंगे ईयरबड्स

भारत में iQOO 15R की कीमत बेस 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 44,999 रुपये से शुरू होती है। इसके 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 47,999 रुपये और 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 52,999 रुपये है। इसे डार्क नाइट और ट्रायम्फ सिल्वर कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर ग्राहक 4,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। फोन की प्री-बुकिंग 1 मार्च रात 12 बजे समाप्त हो रही है। बुक करने वाले ग्राहकों को 1899 रुपये के iQOO TWS 1e मुफ्त मिलेंगे। अर्ली बायर्स को फोन 2 मार्च, सुबह 10 बजे से मिलेगा। जनरल सेल 3 मार्च को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।