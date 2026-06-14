8000mAh बैटरी वाले इन दो 5G फोन पर टूट पड़ेंगे ग्राहक, पहली सेल इस दिन; देखें कीमत और खासियत

Realme P4R 5G: कीमत और सेल डेट

Realme P4R 5G भारत में 17 जून, दोपहर 12PM बजे से Flipkart और Realme India की वेबसाइट से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। भारत में फोन के 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये, 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये और 6GB+256GB वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है। इसे टाइटेनियम ग्लेयर, सिल्वर ग्लेयर और लैवेंडर ग्लेयर जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा। पहली सेल में ऑफर्स के तहत, खरीदार 2,000 रुपये के बैंक डिस्काउंट और तीन महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि यह ऑफर सिर्फ 12 घंटे के लिए ही वैलिड है।