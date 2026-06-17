8000mAh बैटरी वाला POVA 8 5G मचाएगा धूम, पहली सेल कल, फुल चार्ज में 1200 घंटे चलेगा

POVA 8 5G: कीमत और ऑफर्स

यह फोन 18 जून से भारत में Flipkart के जरिए खरीदाने के लिए उपलब्ध होगा। फोन की कीमत, 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 29,999 रुपये से शुरू होती है। इसके 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये है। इसे दो कलर ऑप्शन - 16 बिट व्हाइट और टर्मिनल ग्रीन में खरीदा जा सकता है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक और एक्सिस बैंक कार्ड से खरीदी कर फोन की कीमत को कम किया जा सकता है। इसे 2499 रुपये प्रति माह की ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है।