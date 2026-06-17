8000mAh बैटरी वाला POVA 8 5G मचाएगा धूम, पहली सेल कल, फुल चार्ज में 1200 घंटे चलेगा

यह फोन 18 जून से भारत में Flipkart के जरिए खरीदाने के लिए उपलब्ध होगा। फोन की कीमत, 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 29,999 रुपये से शुरू होती है। इसके 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये है। इसे दो कलर ऑप्शन - 16 बिट व्हाइट और टर्मिनल ग्रीन में खरीदा जा सकता है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक और एक्सिस बैंक कार्ड से खरीदी कर फोन की कीमत को कम किया जा सकता है। इसे 2499 रुपये प्रति माह की ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है।
फोन में 6.76 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है, जो 1080x2344 पिक्सेल रिजॉल्यूशन, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 950 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। आखों की सुरक्षा के लिए फोन TÜV Rheinland लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ आता है। लगभग 225 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 8.8 एमएम है।
इस फोन में 8000mAh की दमदार बैटरी है, जो इस फोन की सबसे बड़ी ताकत है। यह 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दावा है कि फुल चार्ज में यह 2 दिनों तक चलती है। इसके अलावा, यह 1200 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम दे सकता है। बॉक्स में ही 45W का चार्जर मिलेगा। इसमें बायपास चार्जिंग भी है, जो गेमिंग के दौरान बैटरी हेल्थ को बचाती हैं।
फोन के रियर में 50 मेगापिक्सेल Sony LYT-600 मेन सेंसर (f/1.8) है, जो अच्छी लाइट कैप्चर और डिटेल देता है। साथ में एक सेकेंडरी लेंस है। इसमें 2K वीडियो रिकॉर्डिंग (1440p@30fps) और gyro-EIS सपोर्ट मिलता है। फ्रंट में 13 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा है। इसमें Vlogging के लिए भी कई सारे फीचर्स इन-बिल्ट हैं।
फोन का सबसे यूनिक फीचर है Alive Matrix Display, जो बैक पैनल पर एक कस्टमाइजेबल LED लाइट पैनल है। यह नोटिफिकेशन्स, इनकमिंग कॉल्स, चार्जिंग स्टेटस, गेमिंग इवेंट्स और म्यूजिक प्लेबैक के दौरान 49 अलग-अलग एनिमेशन्स दिखा सकता है। आप इसे अपनी स्टाइल के हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं।
फोन में केवल बैटरी ही तगड़ी नहीं है, बल्कि इसकी बॉडी भी काफी तगड़ी है। कंपनी का कहना है कि यह फोन अचानक गिरने पर नहीं टूटेगा, क्योंकि यह MIL-STD-810H सर्टिफिकेन के साथ आता है और धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए इसे IP64 रेटिंग के साथ आता है। पानी की तेज बौछार पड़ने पर भी फोन को कुछ नहीं होगा।