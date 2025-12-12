Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
16GB रैम और 108MP कैमरा, मात्र ₹9299 में मिल रहा धाकड़ 5G फोन, Amazon पर मची लूट

POCO M6 Plus 5G का 8GB रैम वेरिएंट इस समय भारत में अपनी लॉन्च प्राइस से सीधे 4,200 रुपये सस्ता मिल रहा है। पोको ने इस फोन को अगस्त 2024 में लॉन्च किया था। फोन में 108 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। फोन में बड़ा डिस्प्ले भी है। देखें कहां मिल रही यह पैसा वसूल डील…

Arpit SoniDec 12, 2025 02:08 pm IST
1/6

लॉन्च के समय इतनी थी कीमत

भारत में लॉन्च के समय, POCO M6 Plus 5G के 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 13,499 रुपये और 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,499 रुपये थी। इसे तीन कलर्स - ग्रेफाइट ब्लैक, आइस सिल्वर, और मिस्टी लैवेंडर में लॉन्च किया गया था।

2/6

अब इतना सस्ता मिल रहा फोन

Amazon पर फोन का 8GB रैम वेरिएंट केवल 10,299 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड, यानी फोन लॉन्च प्राइस से सीधे 4,200 रुपये सस्ता मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर 1,000 रुपये की छूट का लाभ लिया जा सकता है, जिससे फोन की प्रभावी कीमत 9,299 रुपये रह जाएगी, जो लॉन्च प्राइस से 5,200 रुपये कम। फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। ध्यान रहे इस कीमत में आइस सिल्वर कलर वेरिएंट मिल रहा है।

3/6

डिस्प्ले भी दमदार

POCO M6 Plus 5G में 6.79-इंच का फुल एचडी प्लस (2400x1080 पिक्सेल) डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और यह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है।

4/6

प्रोसेसर

फोन में स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 AE (एक्सेलरेटेड एडिशन) चिपसेट है, जो 8GB तक रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फोन में 8GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिलता है। फोन Android 14 पर बेस्ड HyperOS के साथ आया था और यह दो ओएस अपडेट और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है।

5/6

फोटोग्राफी

कैमरे की बात करें तो, POCO M6 Plus 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 3x इन-सेंसर जूम सपोर्ट वाला 108-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर और 2-मेगापिक्सेल का मैक्रो सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए, फोन में 13-मेगापिक्सेल का कैमरा है।

6/6

बैटरी और चार्जिंग

POCO M6 Plus 5G में टाइप-सी पोर्ट और 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5030mAh की बैटरी है। इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। 205 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 8.3 एमएम है। यह IP53 रेटिंग के साथ आता है।

