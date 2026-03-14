Poco C85x 5G की पहली सेल, 6300mAh बैटरी वाला सस्ता फोन; खुश कर देगी कीमत

प्रोसेसर और हैवी रैम

Poco C85x 5G एक डुअल सिम हैंडसेट है जो Android 16 पर बेस्ड हाइपरओएस 3 पर चलता है। फोन में ऑक्टा-कोर यूनिसॉक T8300 चिपसेट लगा है, जो 2.2 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देता है। इस फोन में माली G57 जीपीयू, स्टैंडर्ड 4GB LPDDR4x रैम और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज है। माइक्रोएसडी के जरिए स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।