6000mAh बैटरी वाला सस्ता और खूबसूरत 5G फोन, कीमत ₹10,999; पहली सेल इस दिन

ऑफर में इतना सस्ता मिलेगा फोन

भारत में Poco C85 5G की कीमत 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये है। इसके 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 13,499 रुपये और 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,499 रुपये है। इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत, ग्राहक इन्हें क्रमशः 10,999 रुपये, 11,999 रुपये और 13,499 रुपये की डिस्काउंटेड कीमतों पर खरीद सकते हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है। यह 16 दिसंबर को Flipkart पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसे मिस्टिक पर्पल, स्प्रिंग ग्रीन और पावर ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया है।