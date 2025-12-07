Hindustan Hindi News
50MP कैमरा, 6000mAh बैटरी के साथ आ रहा POCO C85 5G, लॉन्च होते ही छा जाएगा यह धांसू फोन

POCO C85 5G भारत में 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। फोन की डेडिकेटेड माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव है, जहां कंपनी धीरे-धीरे इसके फीचर्स का खुलासा कर रही है। अब कंपनी ने इसकी कैमरा डिटेल्स का खुलासा कर दिया है। चलिए एक नजर डालते हैं डिटेल्स पर..

Arpit SoniDec 07, 2025 12:15 pm IST
1/5

POCO C85 5G: कैमरा

माइक्रोसाइट पर कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन में 50 मेगापिक्सेल डुअल AI कैमरा मिलेगा, जो 2x मोड के साथ आएगा। कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि फोन में 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा मिलेगा।

2/5

POCO C85 5G: रैम और प्रोसेसर

कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि अपकमिंग POCO C85 5G मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट से लैस होगा। दावा है कि इसमें 20 फीसदी तेज डाउनलोडिंग स्पीड और 10 फीसदी तेज गेमिंग स्पीड मिलेगी। इसमें 16GB तक रैम का सपोर्ट मिलेगा, जिसमें 8GB तक वर्चुअल रैम भी शामिल है।

3/5

POCO C85 5G: डिस्प्ले

फोन में सेगमेंट का सबसे बड़ा 6.9-इंच का डिस्प्ले होगा, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 810 निट्स ब्राइटनेस और एचडी प्लस रिजॉल्यूशन का सपोर्ट मिलेगा। कंपनी ने यह भी बताया कि फोन का डिस्प्ले कई TUV सर्टिफिकेशन के साथ आएगा, जिसमें लो ब्लू लाइट, फ्लिकर-फ्री और सर्कैडियन शामिल हैं। डिस्प्ले में वॉटर ड्रॉप नॉच मिलेगा।

4/5

POCO C85 5G: कलर ऑप्शन

फोन डुअल टोन फिनिश में आएगा और भारत में मिस्टिक पर्पल, स्प्रिंग ग्रीन और पावर ब्लैक कलर में मिलेगा। फ्रंट में, इसमें वॉटर ड्रॉप-स्टाइल नॉच डिस्प्ले होने की बात कही गई है, जिसमें सेल्फी कैमरा होगा। कैमरे के बारे में कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इसमें 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा होगा।

5/5

POCO C85 5G:बैटरी, फास्ट चार्जिंग

फोने में 6000mAh की बैटरी मिलेगी, जिसमें 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। दावा है कि इसमें 29 घंटे से ज्यादा का सोशल मीडिया ब्राउजिंग, 16 घंटे से ज्यादा का इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉलिंग, 106 घंटे से ज्यादा का म्यूजिक प्लेबैक और 23 घंटे से ज्यादा का वॉट्सऐप मैसेजिंग टाइम ऑफर करती है। फोन लगभग 28 मिनट में 1-50% चार्ज हो जाएगा। फोन में 10W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी है, जिससे अन्य डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं।

