50MP कैमरा, 6000mAh बैटरी के साथ आ रहा POCO C85 5G, लॉन्च होते ही छा जाएगा यह धांसू फोन

POCO C85 5G:बैटरी, फास्ट चार्जिंग

फोने में 6000mAh की बैटरी मिलेगी, जिसमें 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। दावा है कि इसमें 29 घंटे से ज्यादा का सोशल मीडिया ब्राउजिंग, 16 घंटे से ज्यादा का इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉलिंग, 106 घंटे से ज्यादा का म्यूजिक प्लेबैक और 23 घंटे से ज्यादा का वॉट्सऐप मैसेजिंग टाइम ऑफर करती है। फोन लगभग 28 मिनट में 1-50% चार्ज हो जाएगा। फोन में 10W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी है, जिससे अन्य डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं।