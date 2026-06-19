खुशखबरी! आज लाखों युवा कर्मचारियों को मिलेंगे 15000 रुपए, ऐसे घर बैठे चेक करें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं

कौन लोग हैं योजना के पात्र

PM-VBRY योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं। सबसे पहले एप्लिकेंट पहली बार नौकरी करने वाला कर्मचारी होना चाहिए। उसका EPFO अकाउंट पहली बार बना होना चाहिए। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पहली बार किसी EPFO से जुड़े संस्थान में नौकरी शुरू कर रहे हैं और जिनकी मासिक सैलरी 1 लाख रुपए या उससे कम है। साथ ही नौकरी EPFO से जुड़ी संस्था में होनी चाहिए। 15000 रुपए की मदद की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाएगी।