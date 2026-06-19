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खुशखबरी! आज लाखों युवा कर्मचारियों को मिलेंगे 15000 रुपए, ऐसे घर बैठे चेक करें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं

PM-VBRY योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। अगर आपकी हाल ही में नौकरी लगी है और आपका EPFO अकाउंट बना है, तो तुरंत आपके अकाउंट में पैसे आएंगे या नहीं।

Himani GuptaJun 19, 2026 12:05 pm IST
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How to Check If You Will Get Rs 15000 Under PM-VBRY Scheme

लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को आर्थिक सहायता जारी करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें और पात्रता नियम तय किए गए हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि उन्हें यह पैसा मिलेगा या नहीं और इसका स्टेटस आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जानिये इसका तरीका:

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कौन लोग हैं योजना के पात्र

PM-VBRY योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं। सबसे पहले एप्लिकेंट पहली बार नौकरी करने वाला कर्मचारी होना चाहिए। उसका EPFO अकाउंट पहली बार बना होना चाहिए। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पहली बार किसी EPFO से जुड़े संस्थान में नौकरी शुरू कर रहे हैं और जिनकी मासिक सैलरी 1 लाख रुपए या उससे कम है। साथ ही नौकरी EPFO से जुड़ी संस्था में होनी चाहिए। 15000 रुपए की मदद की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाएगी।

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UMANG ऐप से ऐसे चेक करें आपके अकाउंट में PM-VBRY के ₹15,000 आए या नहीं

Step 1: सबसे पहले Google Play Store या Apple App Store से UMANG ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। OTP डालकर अकाउंट एक्सेस करें।

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Step 2:

होम स्क्रीन पर सर्च बार में EPFO टाइप करें और EPFO की सेवाओं पर क्लिक करें। EPFO सेक्शन में View Passbook या Employee Centric Services का विकल्प दिखाई देगा। उस पर टैप करें। अब अपना UAN दर्ज करें और OTP के जरिए वेरिफिकेशन करें।

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Step 3:

लॉगिन होने के बाद आपकी EPF पासबुक और ट्रांजेक्शन डिटेल्स दिखाई देंगी। यहां आप हाल ही में जमा हुई राशि और क्रेडिट एंट्री देख सकते हैं। अगर PM-VBRY की राशि जारी हो चुकी है, तो अपने बैंक खाते की स्टेटमेंट या नेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग ऐप में जाकर भी क्रेडिट एंट्री देख सकते हैं।

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PM-VBRY का फायदा लेने के लिए ध्यान रखें ये बातें

आपका UAN एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर UAN से लिंक होना जरूरी है। योजना का लाभ केवल पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। स्कीम के पैसे जारी होने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए स्टेटस समय-समय पर चेक करते रहें।

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बैंक खाते में ऐसे चेक करें पैसा आया या नहीं

जब सरकार राशि जारी करेगी, तो पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। आप मोबाइल बैंकिंग ऐप, नेट बैंकिंग या बैंक SMS के जरिए यह चेक कर सकते हैं कि राशि जमा हुई है या नहीं। बैंक खाते में DBT क्रेडिट के रूप में एंट्री दिखाई दे सकती है।

PM Modi kaam ki baat
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