PM Kisan के 2000 रुपए नहीं आए? घर बैठे ऐसे करें शिकायत, तुरंत पैसे आएंगे खाते में, जानें तरीका

देश के करोड़ों किसानों के लिए चलाई जा रही PM Kisan सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को मदद देती है। इस योजना में किसानों को हर साल 6000 रुपए की सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है। हाल ही में सरकार ने PM Kisan योजना की 22वीं किस्त जारी की है। इस किस्त के तहत करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कई किसानों का कहना है कि उनके खाते में अभी तक यह पैसे नहीं पहुंचे हैं।
इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे e-KYC पूरा न होना, आधार और बैंक खाते की लिंकिंग में समस्या या गलत बैंक डिटेल। अगर आपके खाते में भी PM Kisan की 22वीं किस्त के ₹2000 नहीं आए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसान कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर अपने भुगतान की स्थिति चेक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि अगर PM Kisan की 22वीं किस्त नहीं मिली है तो किसान क्या करें।
अगर किसी किसान को PM Kisan की 22वीं किस्त नहीं मिली है तो इसका सबसे पहला कारण e-KYC पूरा न होना है। सरकार ने PM Kisan योजना के लिए e-KYC को अनिवार्य कर दिया है। अगर किसान ने यह प्रोसेस पूरा नहीं किया है तो पेमेंट रुक सकता है। दूसरा कारण आधार और बैंक खाते का लिंक न होना हो सकता है। तीसरा कारण गलत बैंक डिटेल भी हो सकता है। अगर बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत दर्ज है तो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसके अलावा जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन (Land Verification) पूरा न होना भी एक वजह हो सकती है।
अगर आपको यह जानना है कि आपकी किस्त आई है या नहीं, तो आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। होमपेज पर Farmers Corner सेक्शन में जाएं। वहां Know Your Status ऑप्शन पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करें। स्क्रीन पर आपकी किस्त का पूरा स्टेटस दिखाई देगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि पैसा ट्रांसफर हुआ है या अभी पेंडिंग है।
सरकार ने PM Kisan योजना में e-KYC को अनिवार्य कर दिया है। अगर किसी किसान ने e-KYC नहीं कराया है तो उसकी किस्त रुक सकती है। किसान घर बैठे OTP के जरिए e-KYC कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC भी कराई जा सकती है।
अगर सभी जानकारी सही होने के बाद भी पैसा नहीं आता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए किसान इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: 155261 और 011-24300606 इन नंबरों पर कॉल करके किसान अपनी समस्या बता सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा किसान नजदीकी CSC सेंटर या कृषि विभाग के कार्यालय में भी मदद ले सकते हैं।
Step 1: आधिकारिक वेबसाइट खोलें:- सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में PM-Kisan की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in खोलें। वेबसाइट के होमपेज पर नीचे की तरफ ‘Help Desk’ का विकल्प दिखाई देगा। शिकायत दर्ज करने के लिए इसी विकल्प पर क्लिक करें।
अब यहां आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी। आप आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर में से किसी एक की मदद से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। समस्या का टाइप चुनें। इसके बाद आपको अपनी समस्या से जुड़ा ऑप्शन चुनना होगा। यहां आमतौर पर पैसा खाते में न आना, e-KYC की समस्या, बैंक डिटेल गलत होना या आधार से जुड़ी दिक्कत जैसे विकल्प मिलते हैं।
सारी जानकारी भरने के बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें। शिकायत दर्ज होते ही आपको एक Complaint Token Number मिलेगा, जिसकी मदद से आप बाद में अपनी शिकायत का Status चेक कर सकते हैं।