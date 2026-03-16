PM Kisan के 2000 रुपए नहीं आए? घर बैठे ऐसे करें शिकायत, तुरंत पैसे आएंगे खाते में, जानें तरीका

इस वजह से नहीं आते हैं खाते में 2000 रुपए

अगर किसी किसान को PM Kisan की 22वीं किस्त नहीं मिली है तो इसका सबसे पहला कारण e-KYC पूरा न होना है। सरकार ने PM Kisan योजना के लिए e-KYC को अनिवार्य कर दिया है। अगर किसान ने यह प्रोसेस पूरा नहीं किया है तो पेमेंट रुक सकता है। दूसरा कारण आधार और बैंक खाते का लिंक न होना हो सकता है। तीसरा कारण गलत बैंक डिटेल भी हो सकता है। अगर बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत दर्ज है तो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसके अलावा जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन (Land Verification) पूरा न होना भी एक वजह हो सकती है।