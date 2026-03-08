मोबाइल चोरी हो गया तो सबसे पहले करें SIM ब्लॉक, 5 मिनट का काम कर बच जाएंगे बड़ी मुसीबत से

How to Block SIM Card

आज मोबाइल फोन में फोटो, पर्सनल डिटेल और बैंक डिटेल जैसी कई जरूरी डिटेल्स रहती है। ऐसे में अगर फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो सबसे बड़ा खतरा सिर्फ फोन के जाने का नहीं होता, बल्कि उसमें लगे SIM कार्ड से होने वाले फ्रॉड का भी होता है। अगर SIM चालू रहता है तो कोई भी व्यक्ति आपके नंबर पर आने वाले OTP का इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट, UPI, WhatsApp या सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंच सकता है। कई मामलों में देखा गया है कि फोन चोरी होने के बाद SIM का इस्तेमाल करके लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे तक निकाल लिए गए। आइए आपको बताते हैं कि अगर फोन खो जाए तो SIM कार्ड कैसे ब्लॉक करें: