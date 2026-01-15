ध्यान दें! Aadhaar–IRCTC लिंक करने से यूजर को मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे, 99% लोग को नहीं मालूम

भारतीय रेल (IRCTC) ने टिकट बुकिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है जो सीधे यात्रियों को लाभ पहुंचाएगा। अब IRCTC अकाउंट को Aadhaar से लिंक करने पर यूजर्स आसानी से टिकट बुक कर सकेंगे। 12 जनवरी 2026 से लागू नए नियम के तहत जिन यात्रियों का IRCTC अकाउंट Aadhaar-verified होगा, वे Advance Reservation Period (ARP) के पहले दिन सुबह 8 बजे से शाम 12 बजे तक जनरल रिज़र्व्ड टिकट बुक कर पाएंगे। तो आइये डिटेल में बताते हैं Aadhaar IRCTC link के फायदे:
1. General Ticket Booking में Priority उपलब्ध: अब से जिन यूजर्स ने IRCTC अकाउंट को Aadhaar से लिंक किया होगा, उन्हें Advance Reservation Period (ARP) खुलने के दिन सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक जनरल रिज़र्व्ड टिकट बुक करने की अनुमति मिलेगी। इसका मतलब है कि फर्जी खातों और एजेंटों से मुकाबला कम होगा और वास्तविक यात्रियों को टिकट मिलने में मदद मिलेगी।
पहले से जारी नियमों के अनुसार Tatkal टिकट बुक करने के लिए भी Aadhaar-based authentication अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य है कि टिकट की बुकिंग सिर्फ वास्तविक यात्रियों के लिए रह जाए और एजेंट या बॉट्स के कारण टिकट उपलब्ध न रह जाएँ।
Aadhaar लिंकिंग से आपका IRCTC प्रोफाइल आपकी पहचान से सीधे जुड़ जाता है, जिससे account hacking, fake bookings और unauthorized access के जोखिम काफी हद तक कम हो जाते हैं।
जब IRCTC अकाउंट Aadhaar से लिंक होता है, तो identity verification पहले ही हो चुका होता है। बार-बार verification की जरूरत कम, बुकिंग प्रक्रिया तेज, अंतिम क्षण में घबराहट नहीं।
Aadhaar लिंक होने से: कोई दूसरा व्यक्ति आपके नाम से fake अकाउंट नहीं बना सकता। खाते का दुरुपयोग या अनधिकृत पहुंच का खतरा कम होता है। यानी आपका आईआरसीटीसी अकाउंट मजबूत सुरक्षा परत के साथ सुरक्षित रहता है। Tatkal टिकट में सबसे बड़ी समस्या दलालों की होती है, जो multiple fake accounts बनाकर टिकट block कर लेते हैं।
Step 1: IRCTC वेबसाइट / ऐप में लॉगिन करें। Account → Authenticate User विकल्प चुनें। Step 2: Aadhaar Card / Virtual ID चुनें। Step 3: Aadhaar नंबर, जन्म तिथि और लिंग जैसी जानकारी भरें।
Step 4: OTP उस मोबाइल नंबर पर आएगा जो Aadhaar के साथ लिंक है। Step 5: OTP डालते ही आपका अकाउंट Aadhaar से लिंक हो जाएगा। इसके अलावा आप RailOne ऐप के जरिए भी यह प्रोसेस पूरा कर सकते हैं बस ऐप में लॉगिन करके “Link your Aadhaar” ऑप्शन से विवरण दर्ज करें और OTP के साथ verify करें।