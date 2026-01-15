ध्यान दें! Aadhaar–IRCTC लिंक करने से यूजर को मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे, 99% लोग को नहीं मालूम

5 Benefits of Aadhaar and IRCTC Linking

भारतीय रेल (IRCTC) ने टिकट बुकिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है जो सीधे यात्रियों को लाभ पहुंचाएगा। अब IRCTC अकाउंट को Aadhaar से लिंक करने पर यूजर्स आसानी से टिकट बुक कर सकेंगे। 12 जनवरी 2026 से लागू नए नियम के तहत जिन यात्रियों का IRCTC अकाउंट Aadhaar-verified होगा, वे Advance Reservation Period (ARP) के पहले दिन सुबह 8 बजे से शाम 12 बजे तक जनरल रिज़र्व्ड टिकट बुक कर पाएंगे। तो आइये डिटेल में बताते हैं Aadhaar IRCTC link के फायदे: