अब पासपोर्ट हुआ स्मार्ट! E-Passport में लगी डिजिटल चिप, इससे धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम, ये है घर बैठे अप्लाई करने का तरीका

How to Apply for e-Passport Online

भारत सरकार ने अब देश में E-Passport (ई-पासपोर्ट) की शुरुआत कर दी है। यह नया पासपोर्ट पुराने पासपोर्ट से ज्यादा सुरक्षित, स्मार्ट और आधुनिक है। यह एक ऐसा पासपोर्ट है जिसमें एक खास इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है, जो पासपोर्ट धारक की जरूरी जानकारी को सुरक्षित रखती है। ई-पासपोर्ट में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लगी चिप में आपका नाम, जन्मतिथि, फोटो और दूसरी जरूरी जानकारियां सुरक्षित तरीके से सेव रहती हैं। इससे नकली पासपोर्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है।