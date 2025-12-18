Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सअब पासपोर्ट हुआ स्मार्ट! E-Passport में लगी डिजिटल चिप, इससे धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम, ये है घर बैठे अप्लाई करने का तरीका

अब पासपोर्ट हुआ स्मार्ट! E-Passport में लगी डिजिटल चिप, इससे धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम, ये है घर बैठे अप्लाई करने का तरीका

भारत में E-Passport लॉन्च हो चुका है। अब पासपोर्ट में लगी डिजिटल चिप आपकी पहचान और पर्सनल डिटेल्स को पहले से ज्यादा सुरक्षित रखेगी। जानिए कौन बनवा सकते हैं E-Passport, कैसे करें ऑनलाइन आवेदन और कितनी लगेगी फीस?

Himani GuptaDec 18, 2025 04:48 pm IST
1/9

How to Apply for e-Passport Online

भारत सरकार ने अब देश में E-Passport (ई-पासपोर्ट) की शुरुआत कर दी है। यह नया पासपोर्ट पुराने पासपोर्ट से ज्यादा सुरक्षित, स्मार्ट और आधुनिक है। यह एक ऐसा पासपोर्ट है जिसमें एक खास इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है, जो पासपोर्ट धारक की जरूरी जानकारी को सुरक्षित रखती है। ई-पासपोर्ट में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लगी चिप में आपका नाम, जन्मतिथि, फोटो और दूसरी जरूरी जानकारियां सुरक्षित तरीके से सेव रहती हैं। इससे नकली पासपोर्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

2/9

ई-पासपोर्ट का फायदा

ई-पासपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेकिंग जल्दी होती है। मशीन पासपोर्ट की चिप को स्कैन करके तुरंत जानकारी पढ़ लेती है, जिससे लाइन में खड़े रहने का समय कम हो जाता है। फिलहाल यह सुविधा देश के कुछ चुनिंदा शहरों में शुरू की गई है, लेकिन आने वाले समय में इसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा।

3/9

E-Passport की फीस कितनी है?

ई-पासपोर्ट की फीस सामान्य पासपोर्ट जितनी ही है। 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए लगभग ₹1,500 और 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए लगभग ₹2,000 फीस ली जाती है। Tatkal सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होता है।

4/9

E-Passport के लिए आवेदन कैसे करें?

Step 1: Passport Seva की वेबसाइट पर जाएं सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में Passport Seva की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो New User Registration पर क्लिक करें।

5/9

Step 2: नया अकाउंट बनाएं

अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी जैसे: नाम, जन्मतिथि, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको Login ID और Password मिल जाएगा। अपने यूजरनेम और पासवर्ड से वेबसाइट पर लॉग-इन करें। यहां आपको Apply for Fresh Passport / Re-issue Passport का ऑप्शन दिखेगा।

6/9

Step 3: आवेदन फॉर्म सबमिट करें

इस पर क्लिक करके E-Passport के लिए आवेदन फॉर्म भरें। फॉर्म में आपकी पर्सनल डिटेल्स, पता, पहचान से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। ध्यान रखें: सारी जानकारी सही और डॉक्युमेंट के मुताबिक ही भरें। फॉर्म भरने के बाद एक बार सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लें। अगर सब सही है, तो Submit बटन पर क्लिक करें।

7/9

Step 4: फीस का ऑनलाइन भुगतान करें और Passport Seva Kendra में अपॉइंटमेंट बुक करें

अब आपको पासपोर्ट की फीस भरनी होगी। पेमेंट आप Debit Card, Credit Card, UPI या Net Banking से कर सकते हैं। फीस भरने के बाद आपको Passport Seva Kendra (PSK) या Post Office PSK में अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। आप अपनी सुविधा के हिसाब से तारीख और समय चुन सकते हैं।

8/9

Step 5: अपॉइंटमेंट वाले दिन PSK जाएं

तय तारीख पर अपने नजदीकी Passport Seva Kendra जाएं। साथ में ये डॉक्युमेंट जरूर ले जाएं: आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पता प्रमाण (Address Proof), आवेदन की रसीद (Appointment Slip), यहां आपकी फोटो, फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर लिए जाएंगे।

9/9

Step 6: पुलिस वेरिफिकेशन और Passport Seva Kendra में अपॉइंटमेंट बुक करें

कुछ मामलों में पासपोर्ट बनने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके लिए पुलिस आपके घर आ सकती है या थाने बुला सकती है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आपका E-Passport स्पीड पोस्ट के जरिए सीधे आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

Passport