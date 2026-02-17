1.4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया नया Aadhaar App; अब घर बैठे अपडेट करें पता, मोबाइल नंबर, नाम

नए आधार ऐप से घर बैठे पता अपडेट करने का तरीका

अगर आपने घर बदला है या Aadhaar में पुराना पता दर्ज है, तो ऐसे करें अपडेट: Step 1: सबसे पहले नया Aadhaar App खोलें और लॉगिन करें (OTP के जरिए)। होम स्क्रीन पर “Update Aadhaar” या “Address Update” का विकल्प चुनें। Step 2: नया पता सही-सही भरें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट (जैसे बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट आदि) की साफ फोटो अपलोड करें। Step 3: जानकारी चेक करके सबमिट कर दें। आपको एक SRN (Service Request Number) मिलेगा, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। कुछ दिनों में वेरिफिकेशन के बाद आपका नया पता अपडेट हो जाता है।