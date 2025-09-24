भारत में धूम मचाएगा यह दिवाली एडिशन स्मार्टफोन, देखते ही हो जाओगे फैन, कल होगा लॉन्च

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition के रियर पैनल पर ब्लैक मैट फिनिश के साथ गोल्डन मंडाला स्टाइल आर्टवर्क और नीचे की तरफ एक सुनहरा मोर का ग्राफिक है। पैकेजिंग बॉक्स में भी बिल्कुल वैसा ही डिजाइन दिया गया है। फोन के साथ कस्टमाइज्ड एक्सेसरीज और एक्सक्लूसिव वॉलपेपर भी मिल सकते हैं। ग्राफिक्स के अलावा फोन के स्पेसिफिकेशन्स स्टैंडर्ड वेरिएंट के समान ही होने की उम्मीद है।
ओप्पो रेनो 14 5G के मौजूदा स्टैंडर्ड वेरिएंट में 6.59-इंच का OLED डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1200 निट्स तक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है।
यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8350 प्रोसेसर से लैस है, जिसे 12GB तक रैम और 512GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड कलरओएस 15.0.2 पर चलता है। इसमें गूगल जेमिनी के फीचर्स और एआई अनब्लर, एआई रीकंपोज, एआई कॉल असिस्टेंट और एआई माइंड स्पेस जैसे टूल्स मिलते हैं।
फोटोग्राफी के लिए, फोन में 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 3.5x ऑप्टिकल जूम वाला 50-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 50-मेगापिक्सेल का कैमरा है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66+IP68+IP69 रेटिंग के साथ आता है।
फोन में 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000mAh की बैटरी है। फोन में इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है। फोन डुअल नैनो-सिम (eSIM), 5G, 4G, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.4 जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है।
बाजार में पहले से मौजूद स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 37,999 रुपये, 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 39,999 रुपये और 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 42,999 रुपये है। स्टैंडर्ड वर्जन पर्ल व्हाइट, फॉरेस्ट ग्रीन औरे मिंट ग्रीन कलर में उपलब्ध है।