भारत में धूम मचाएगा यह दिवाली एडिशन स्मार्टफोन, देखते ही हो जाओगे फैन, कल होगा लॉन्च

दिवाली एडिशन में क्या खास

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition के रियर पैनल पर ब्लैक मैट फिनिश के साथ गोल्डन मंडाला स्टाइल आर्टवर्क और नीचे की तरफ एक सुनहरा मोर का ग्राफिक है। पैकेजिंग बॉक्स में भी बिल्कुल वैसा ही डिजाइन दिया गया है। फोन के साथ कस्टमाइज्ड एक्सेसरीज और एक्सक्लूसिव वॉलपेपर भी मिल सकते हैं। ग्राफिक्स के अलावा फोन के स्पेसिफिकेशन्स स्टैंडर्ड वेरिएंट के समान ही होने की उम्मीद है।