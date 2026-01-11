OPPO Pad 5 की ओपन सेल, बड़े डिस्काउंट के साथ मिलेगा टैब, इतनी रह जाएगी कीमत

भारत में, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले Wi-Fi-ओनली वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये है, जबकि 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले 5G + Wi-Fi वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर के तहत, खरीदार 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं या नौ महीने तक नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन चुन सकते हैं। OPPO Pad 5 अभी Flipkart और ओप्पो इंडिया वेबसाइट पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है, और इसकी ओपन सेल 13 जनवरी 2026 से शुरू होगी। इसे ऑरोरा पिंक और स्टारलाइट ब्लैक जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा।
ओप्पो पैड 5 में 12.1 इंच की 2.8K एलसीडी आई-कंफर्ट डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ आता है। डिस्प्ले आंखों को आराम देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें TÜV Rheinland इंटेलिजेंट आई केयर 4.0 सर्टिफिकेशन और लंबे समय तक काम या मनोरंजन के लिए लो ब्लू लाइट का सपोर्ट मिलता है।
टैबलेट मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट से लैस है, जिसे 8GB LPDDR5X रैम और 256GB तक UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। इसके 5G वेरिएंट में एक डेडिकेटेड सिंगल सिम ट्रे आती है।
टैब में, आगे और पीछे, दोनों तरफ 8 मेगापिक्सेल का कैमरा है। टैबलेट में 10,050mAh की बड़ी बैटरी है, और यह 33W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। ओप्पो का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह 53 घंटे तक ऑनलाइन म्यूजिक प्लेबैक, 15 घंटे तक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग या 6 घंटे तक का गेमिंग टाइम दे सकती है।
टैबलेट फ्लैगशिप-ग्रेड लो-लेटेंसी ओप्पो पेंसिल 2 को सपोर्ट करता है, जिससे सटीक हैंडराइटिंग, स्केचिंग और नोट लेने में मदद मिलती है। रियल-टाइम हैंडराइटिंग पॉलिश जैसे फीचर्स नोट्स को साफ और पढ़ने लायक रखते हैं, जबकि AI-पावर्ड नोट लेने वाले टूल्स स्मार्ट ऑर्गनाइजेशन और आइडिया को कैप्चर करके एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। पेंसिल खुद 20 घंटे तक लगातार इस्तेमाल की जा सकती है, और सिर्फ 10 मिनट चार्जिंग में 12 घंटे तक काम कर सकती है।