OPPO Pad 5 की ओपन सेल, बड़े डिस्काउंट के साथ मिलेगा टैब, इतनी रह जाएगी कीमत

टैबलेट की कीमत औ पहली सेल

भारत में, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले Wi-Fi-ओनली वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये है, जबकि 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले 5G + Wi-Fi वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर के तहत, खरीदार 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं या नौ महीने तक नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन चुन सकते हैं। OPPO Pad 5 अभी Flipkart और ओप्पो इंडिया वेबसाइट पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है, और इसकी ओपन सेल 13 जनवरी 2026 से शुरू होगी। इसे ऑरोरा पिंक और स्टारलाइट ब्लैक जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा।