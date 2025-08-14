पहली सेल में मचेगी धूम, इतना सस्ता मिलेगा OPPO का यह 5G फोन, इसमें 7000mAh बैटरी

ओप्पो K13 टर्बो प्रो की कीमत 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 37,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 39,999 रुपये है। यह फोन 15 अगस्त से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे मिडनाइट मेवरिक, पर्पल फैंटम और सिल्वर नाइट कलर में खरीदा जा सकेगा। ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड पर 3,000 रुपये के इंस्टैंट डिस्काउंट और 9 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन का लाभ ले सकते हैं, जिससे फोन के 8GB मॉडल की प्रभावी कीमत 34,999 रुपये रह जाएगी। ग्राहक Flipkart Minutes के माध्यम से फोन की तेज डिलीवरी का भी फायदा उठा सकते हैं।
फोन में 6.80-इंच 1.5K (1280×2800 पिक्सेल) एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और 1600 निट्स ग्लोबल ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है।
प्रो वेरिएंट स्नैपड्रैगन 8s जेनरेशन 4 चिपसेट से लैस है, जिसे 12GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड कलरओएस 15.0.2 पर चलता है। फोन दो साल तक ओएस अपग्रेड और तीन साल तक सिक्योरिटी अपडेट पाने के लिए एलिजिबल है।
फोन में पीछे की तरफ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर और 2-मेगापिक्सेल का सेकेंडरी सेंसर है और आगे की तरफ 16-मेगापिक्सेल का सेंसर दिया गया है। तापमान कंट्रोल के लिए, फोन में इनबिल्ट फैन, एयर डक्ट और 7,000 वर्ग मिमी का वेपर कूलिंग चैंबर दिया गया है।
फोन में 7000mAh की बैटरी है जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, 4G, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाइप-सी का सपोर्ट मिलता है।
फोन पानी और धूल से सुरक्षित रहने के लिए IPX6+IPX8+IPX9 रेटिंग के साथ आते हैं। फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। फोन का डाइमेंशन 162.78×77.22×8.31 एमएम और वजन 208 ग्राम है।