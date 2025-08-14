पहली सेल में मचेगी धूम, इतना सस्ता मिलेगा OPPO का यह 5G फोन, इसमें 7000mAh बैटरी

कीमत

ओप्पो K13 टर्बो प्रो की कीमत 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 37,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 39,999 रुपये है। यह फोन 15 अगस्त से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे मिडनाइट मेवरिक, पर्पल फैंटम और सिल्वर नाइट कलर में खरीदा जा सकेगा। ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड पर 3,000 रुपये के इंस्टैंट डिस्काउंट और 9 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन का लाभ ले सकते हैं, जिससे फोन के 8GB मॉडल की प्रभावी कीमत 34,999 रुपये रह जाएगी। ग्राहक Flipkart Minutes के माध्यम से फोन की तेज डिलीवरी का भी फायदा उठा सकते हैं।