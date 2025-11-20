पहली सेल कल, ओप्पो के ये दो फोन बाजार में मचाएंगे तहलका, मिलेगी DSLR जैसी फोटो क्वालिटी

भारत में Oppo Find X9 की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 74,999 रुपये है और इसके 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 84,999 रुपये है। यह दो कलर्स - स्पेस ब्लैक और टाइटेनियम ग्रे में उपलब्ध है। वहीं, Oppo Find X9 Pro के सिंगल 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 1,09,999 रुपये है। यह सिल्क व्हाइट और टाइटेनियम चारकोल कलर्स में उपलब्ध है। ओप्पो फाइंड X9 सीरीज को 21 नवंबर से ओप्पो इंडियो स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजन से खरीदा जा सकेगा। कंपनी इन फोन्स के लिए Oppo Hasselblad Teleconverter Kit अलग से बेच रही है, जिसकी कीमत 29,999 रुपये है।
स्टैंडर्ड ओप्पो फाइंड X9 में 6.59-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है जबकि ओप्पो फाइंड X9 प्रो में 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। दोनों ही फोन के डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 460 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 3600 निट्स तक पीक ब्राइटनेस है। डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन है।
ओप्पो फाइंड X9 एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 पर चलता है। यह पांच ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट के लिए एलिजिबल है।
Oppo Find X9 में Hasselblad द्वारा ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/1.6) सोनी LYT-808 वाइड कैमरा, OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) अल्ट्रावाइड कैमरा और OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/2.6) सोनी LYT-600 टेलीफोटो कैमरा है। सेल्फी के लिए, 32-मेगापिक्सेल का सोनी IMX615 कैमरा है। कैमरा सिस्टम ओप्पो के नए Lumo इमेजिंग इंजन से चलता है, जो कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी का इस्तेमाल करता है। Oppo Find X9 Pro में 1/1.28-इंच सेंसर, 23 एमएम फोकल लेंथ और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/1.5) सोनी LYT-828 प्राइमरी कैमरा, 15 एमएम फोकल लेंथ के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) सैमसंग ISOCELL 5KJN5 अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 70 एमएम फोकल लेंथ और OIS के साथ 200-मेगापिक्सेल (f/2.1) टेलीफोटो कैमरा है। फ्रंट में, इसमें 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) सैमसंग 5KJN5 सेल्फी कैमरा है।
Oppo Find X9 में 3nm MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट है, साथ में 16GB तक LPDDR5X RAM और 512GB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज है। इसमें VC कूलिंग सिस्टम है जिसका कुल डिसिपेशन एरिया 32,052.5 sqmm है। हैप्टिक्स के लिए एक X-एक्सिस लीनियर मोटर भी है। प्रो मॉडल में ही यही प्रोसेसर है। प्रो मॉडल 16GB LPDDR5X RAM के साथ आता है। यह वीसी कूलिंग सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल करता है जिसका टोटल डिसिपेशन एरिया 36,344.4 sqmm है।
ओप्पो फाइंड X9 में 7025mAh की बैटरी है और प्रो मॉडल में 7500mAh बैटरी है। दोनो में ही 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, 50W एयरवूक वायरलेस चार्जिंग और 10W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।