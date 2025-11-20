पहली सेल कल, ओप्पो के ये दो फोन बाजार में मचाएंगे तहलका, मिलेगी DSLR जैसी फोटो क्वालिटी

दमदार कैमरा

Oppo Find X9 में Hasselblad द्वारा ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/1.6) सोनी LYT-808 वाइड कैमरा, OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) अल्ट्रावाइड कैमरा और OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/2.6) सोनी LYT-600 टेलीफोटो कैमरा है। सेल्फी के लिए, 32-मेगापिक्सेल का सोनी IMX615 कैमरा है। कैमरा सिस्टम ओप्पो के नए Lumo इमेजिंग इंजन से चलता है, जो कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी का इस्तेमाल करता है। Oppo Find X9 Pro में 1/1.28-इंच सेंसर, 23 एमएम फोकल लेंथ और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/1.5) सोनी LYT-828 प्राइमरी कैमरा, 15 एमएम फोकल लेंथ के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) सैमसंग ISOCELL 5KJN5 अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 70 एमएम फोकल लेंथ और OIS के साथ 200-मेगापिक्सेल (f/2.1) टेलीफोटो कैमरा है। फ्रंट में, इसमें 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) सैमसंग 5KJN5 सेल्फी कैमरा है।