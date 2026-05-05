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Online Shopping में फंस गए हैं पैसे? तो घबराएं नहीं, ऐसे मिनटों में करें शिकायत, ऐसे पाएं अपने पैसे वापस

अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम का शिकार हो गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। जानिए कैसे जल्दी से जल्दी रिफंड मिल सकता है।

Himani GuptaMay 05, 2026 12:15 pm IST
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How to Get Money Back If Stuck in Online Shopping Scam

ऑनलाइन शॉपिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। कपड़े, मोबाइल, ग्रॉसरी लगभग हर चीज अब लोग इंटरनेट से खरीद रहे हैं। लेकिन जहां सुविधा है, वहीं खतरा भी है। पिछले कुछ समय में ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं, जहां लोगों से पैसे लेकर या तो गलत प्रोडक्ट भेजा जाता है या फिर कुछ भी डिलीवर नहीं किया जाता। ऐसे में अगर आपके साथ ऑनलाइन स्कैम हो जाए, तो आपको पैसे वापस मिल सकते हैं।

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Online Shopping Scam को कैसे अंजाम दिया जाता है

ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम तब होता है जब कोई फर्जी वेबसाइट या सेलर आपको धोखा देकर पैसे ले लेता है। जैसे:- पैसे देने के बाद प्रोडक्ट डिलीवर न करना, नकली या खराब प्रोडक्ट भेजना, फेक वेबसाइट बनाकर ऑफर दिखाना।

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स्कैम हो जाए तो तुरंत क्या करें

अगर आपको पता चलता है कि आप ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो गए हैं, तो घबराने के बजाय एक्शन लें। Step 1: सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल्स चेक करें: कितना पैसा गया, किस अकाउंट या UPI ID पर गया और कब गया। इसके बाद तुरंत अपने बैंक या पेमेंट ऐप जैसे Google Pay या PhonePe के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें और ट्रांजैक्शन को फ्रॉड के रूप में रिपोर्ट करें।

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Step 2:

अगर कार्ड से पेमेंट किया है, तो कार्ड को ब्लॉक भी करा दें ताकि आगे कोई और ट्रांजैक्शन न हो सके। साथ ही जिस वेबसाइट या सेलर से आपने खरीदारी की है, उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करें और सभी स्क्रीनशॉट, मैसेज और रसीद संभालकर रखें। याद रखें, जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, पैसा वापस मिलने के चांस उतने ज्यादा होंगे।

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शिकायत कहां और कैसे करें

ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत करने के लिए National Cyber Crime Portal cybercrime.gov.in पर जाएं। यहां जाकर आप “Report Other Cyber Crime” या “Report Financial Fraud” ऑप्शन चुनकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी तुरंत शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करते समय आपको ट्रांजैक्शन ID, तारीख, रकम, सामने वाले का अकाउंट/UPI ID और सभी सबूत देने होंगे।

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पैसा वापस कैसे मिलेगा

अगर आपने समय रहते शिकायत दर्ज कर दी, तो आपका केस बैंक और साइबर सेल के पास पहुंच जाता है। अगर वह पैसा अभी तक निकाला नहीं गया है या अकाउंट में मौजूद है, तो उसे फ्रीज कर दिया जाता है और प्रोसेस के बाद आपको वापस मिल सकता है। लेकिन अगर शिकायत करने में देरी हो जाती है, तो पैसा वापस मिलना मुश्किल हो सकता है क्योंकि स्कैमर्स अक्सर तुरंत पैसा निकाल लेते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यही है जैसे ही फ्रॉड का पता चले, तुरंत रिपोर्ट करें और प्रोसेस को शुरू कराएं।

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