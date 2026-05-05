Online Shopping में फंस गए हैं पैसे? तो घबराएं नहीं, ऐसे मिनटों में करें शिकायत, ऐसे पाएं अपने पैसे वापस

पैसा वापस कैसे मिलेगा

अगर आपने समय रहते शिकायत दर्ज कर दी, तो आपका केस बैंक और साइबर सेल के पास पहुंच जाता है। अगर वह पैसा अभी तक निकाला नहीं गया है या अकाउंट में मौजूद है, तो उसे फ्रीज कर दिया जाता है और प्रोसेस के बाद आपको वापस मिल सकता है। लेकिन अगर शिकायत करने में देरी हो जाती है, तो पैसा वापस मिलना मुश्किल हो सकता है क्योंकि स्कैमर्स अक्सर तुरंत पैसा निकाल लेते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यही है जैसे ही फ्रॉड का पता चले, तुरंत रिपोर्ट करें और प्रोसेस को शुरू कराएं।