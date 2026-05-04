OnePlus Summer Sale: ₹12000 तक सस्ते हुए 50MP OIS कैमरा, 6000mAh बैटरी, तगड़े AI फीचर्स वाले 6 वाटरप्रूफ फोन, देखें लिस्ट

OnePlus Summer Sale Discount Offers

टेक कंपनी वनप्लस ने अपनी OnePlus Summer Sale 2026 का ऐलान कर दिया है, जिसमें कंपनी फोन पर तगड़े ऑफर्स और डिस्काउंट दे रही है। यह सेल 8 मई रात 12 बजे से शुरू होगी, जहां ग्राहकों को OnePlus 13 Series, OnePlus 15 Series और Nord लाइनअप के स्मार्टफोन्स पर आकर्षक छूट मिलेगी। साथ ही कंपनी इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑप्शन भी जोड़े हैं, जिससे महंगे डिवाइसेस खरीदना आसान हो जाएगा। इस सेल में फोन्स पर 12,000 रुपए तक की छूट दी जा रही है।