कितनी होगी OnePlus Pad 3 की कीमत, कल खुलेगा राज, पहली सेल इस दिन

OnePlus Pad 3 की कीमत और सेल डेट

कंपनी ने बताया कि वनप्लस पैड 3 की कीमत का खुलासा 1 सितंबर दोहपर 12 बजे करने वाली है। इसकी बिक्री 5 सितंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे वनप्लस डॉट इन के अलावा, Flipkart और Amazon से खरीदा जा सकेगा। टैब दो कॉन्फिगरेशन - 12GB+256GB और 16GB+512GB में आता है। इसे फ्रॉस्टेड सिल्वर और स्टॉर्म ब्लू कलर्स में खरीदा जा सकेगा।