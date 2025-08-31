oneplus pad 3 price reveal on 1st sep and sale begins on 5 sep कितनी होगी OnePlus Pad 3 की कीमत, कल खुलेगा राज, पहली सेल इस दिन
कितनी होगी OnePlus Pad 3 की कीमत, कल खुलेगा राज, पहली सेल इस दिन

OnePlus Pad 3 खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी अब भारत में इसकी कीमत का खुलासा करने के लिए तैयार है। बता दें कि, वनप्लस पहले ही नए टैबलेट की फर्स्ट सेल डेट की घोषणा कर चुकी है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का सबसे तेज टैबलेट है।

Arpit SoniSun, 31 Aug 2025 07:08 PM
OnePlus Pad 3 की कीमत और सेल डेट&nbsp;

कंपनी ने बताया कि वनप्लस पैड 3 की कीमत का खुलासा 1 सितंबर दोहपर 12 बजे करने वाली है। इसकी बिक्री 5 सितंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे वनप्लस डॉट इन के अलावा, Flipkart और Amazon से खरीदा जा सकेगा। टैब दो कॉन्फिगरेशन - 12GB+256GB और 16GB+512GB में आता है। इसे फ्रॉस्टेड सिल्वर और स्टॉर्म ब्लू कलर्स में खरीदा जा सकेगा।

डिस्प्ले

इसमें 13.2-इंच 3.4K रिजॉल्यूशन वाला एलसीडी डिस्प्ले है, जिसमें 144 हर्ट्ज तक एडाप्टिव रिफ्रेश रेट, 7:5 आस्पेक्ट रेशियो, 315 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 89.3 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो है। स्क्रीन 540 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और 600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। डिस्प्ले को TÜV रीनलैंड आई केयर 4.0 सर्टिफिकेशन मिला है।

प्रोसेसर

कंपनी का दावा है कि यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस दुनिया का सबसे तेज टैबलेट है। इसमें एड्रेनो 830 जीपीयू, 16GB तक LPDDR5T रैम और 512GB तक UFS 4.0 स्टोरेज है। यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड ऑक्सीजनओएस 15 पर चलता है।

कैमरा

इसमें 13-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। दमदार साउंड के लिए इसमें आठ स्पीकर हैं। इसके कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में ब्लूटूथ 5.4, वाई-फाई 7 और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। इसमें फेस अनलॉक फीचर भी है।

बैटरी

इसमें 12,140mAh की बैटरी है, जो 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है। दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 72 दिनों तक स्टैंडबाय मोड में चलती है। इसकी फास्ट चार्जिंग तकनीक 92 मिनट में बैटरी को 1 से 100 प्रतिशत तक चार्ज कर देती है।

