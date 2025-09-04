oneplus pad 3 first sale live tomorrow get stylo and case worth rs 7200 free check price OnePlus Pad 3 की पहली सेल में मचेगी धूम, फ्री मिलेंगे ₹7200 के गिफ्ट, इतनी है कीमत
OnePlus Pad 3 की पहली सेल में मचेगी धूम, फ्री मिलेंगे ₹7200 के गिफ्ट, इतनी है कीमत

वनप्लस ने कुछ दिन पहले ही OnePlus Pad 3 की भारतीय कीमतों का खुलासा किया है। अब इसकी बिक्री शुरू होने जा रही है। इसकी पहली सेल कल (5 सितंबर) से इसकी सेल शुरू हो रही है। यह दुनिया का सबसे तेजतर्रार टैबलेट है। चलिए एक नजर डालते हैं इसकी कीमत, ऑफर और खासियत पर...

Arpit SoniThu, 4 Sep 2025 05:52 PM
OnePlus Pad 3 की कीमत और पहली सेल&nbsp;

टैब केवल WiFi कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसके 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 47,999 रुपये और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 52,999 रुपये है। इसे फ्रॉस्टेड सिल्वर और स्टॉर्म ब्लू जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा। फोन की बिक्री भारत में 5 सितंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे कंपनी की ऑफिशियल साइट के अलावा Flipkart, Amazon से खरीदा जा सकेगा।

ऑफर

कंपनी का कहना है कि 5 सितंबर से 7 सितंबर के बीच वनप्लस पैड 3 खरीदने वाले ग्राहकों को 7200 रुपये कीमत के स्टाइलो 2 और फोलियो केस एकदम फ्री मिलेंगे। बैंक ऑफर का लाभ लेकर टैबलेट के 12GB मॉडल को 42,999 रुपये और 16GB मॉडल को 47,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकेगा।

डिस्प्ले

इसमें 13.2-इंच 3.4K (2400×3392 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन वाला एलसीडी डिस्प्ले है, जिसमें 144 हर्ट्ज तक एडाप्टिव रिफ्रेश रेट, 7:5 आस्पेक्ट रेशियो, 315 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 89.3 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो है। स्क्रीन 540 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और 600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। डिस्प्ले को TÜV रीनलैंड आई केयर 4.0 सर्टिफिकेशन मिला है।

दुनिया का सबसे तेज टैबलेट

कंपनी का दावा है कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस यह दुनिया का सबसे तेज टैबलेट है। इसे एड्रेनो 830 जीपीयू और 16GB तक LPDDR5T रैम और 512GB तक UFS 4.0 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड ऑक्सीजनओएस 15 पर चलता है।

कैमरा और बैटरी

वनप्लस पैड 3 में 13-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। इसमें 12,140mAh की बैटरी है, जो 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है। दावा है कि बैटरी एक बार चार्ज करने पर 72 दिनों तक स्टैंडबाय टाइम देती है। इसकी फास्ट चार्जिंग तकनीक 92 मिनट में बैटरी को 1 से 100 प्रतिशत तक चार्ज कर देती है।

लाइटवेट और दमदार साउंड

टैबलेट में आठ स्पीकर हैं। 675 ग्राम वजनी इसकी टैब की मोटाई 5.97 एमएम है। टैब में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में ब्लूटूथ 5.4, वाई-फाई 7 और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। टैबलेट फेस अनलॉक फीचर को भी सपोर्ट करता है।

