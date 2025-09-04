OnePlus Pad 3 की पहली सेल में मचेगी धूम, फ्री मिलेंगे ₹7200 के गिफ्ट, इतनी है कीमत

कैमरा और बैटरी

वनप्लस पैड 3 में 13-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। इसमें 12,140mAh की बैटरी है, जो 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है। दावा है कि बैटरी एक बार चार्ज करने पर 72 दिनों तक स्टैंडबाय टाइम देती है। इसकी फास्ट चार्जिंग तकनीक 92 मिनट में बैटरी को 1 से 100 प्रतिशत तक चार्ज कर देती है।