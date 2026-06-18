फिर महंगा हुआ OnePlus Nord CE 6 फोन, दूसरी बार बढ़े दाम, देखें नई कीमत

OnePlus Nord CE 6: डिस्प्ले

फोन डुअल-सिम सपोर्ट के साथ आता है और इसमें 6.78-इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 3600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 450 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, क्रिस्टल गार्ड प्रोटेक्शन और डेडिकेटेड टच रिफ्लेक्स चिप की वजह से 3,200 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग के साथ आता है।