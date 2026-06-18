फिर महंगा हुआ OnePlus Nord CE 6 फोन, दूसरी बार बढ़े दाम, देखें नई कीमत

बता दें कि लॉन्च के समय, फोन के 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपये थी। इसके फ्रेश ब्लू, लूनर पर्ल और पिच ब्लैक जैसे कलर्स में लॉन्च किया गया था। उसके बाद कंपनी ने इसकी कीमत में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की, जिसके बाद 128GB मॉडल 31,999 रुपये और 256GB मॉडल 34,999 रुपये का हो गया।
अब कंपनी ने एक बार फिर इसकी कीमत में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। अब, इसका 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 36,999 रुपये का हो गया है, यानी लॉन्च से अब तक यह फोन 4,000 रुपये महंगा हो गया है।
फोन डुअल-सिम सपोर्ट के साथ आता है और इसमें 6.78-इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 3600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 450 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, क्रिस्टल गार्ड प्रोटेक्शन और डेडिकेटेड टच रिफ्लेक्स चिप की वजह से 3,200 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग के साथ आता है।
फोन में क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट लगा है, साथ ही इसमें एड्रेनो 810 जीपीयू, 8GB रैम और 256GB तक UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज भी है। हीट को कंट्रोल करने के लिए, इसमें वेपर चैंबर (VC) कूलिंग सॉल्यूशन दिया गया है, जिसका कुल कूलिंग एरिया 33,147 sqmm है।
फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है जिसमें OmniVision OV50D40 सेंसर लगा है। इसके साथ 2-मेगापिक्सेल का सेकेंडरी कैमरा भी है, जो 89-डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू और 10x तक डिजिटल जूम देता है। ये स्मार्टफोन 4K/30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी के लिए, इसमें 32-मेगापिक्सेल कैमरा दिया गया है।
फोन में 8,000mAh की बैटरी है, जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G LTE, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.4 तक, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस, ग्लोनैस, बीडीएस, गैलीलियो और क्यूजेडएसएस शामिल हैं।